Pressestimme: 'Volksstimme' zu Vorschlag einer Corona-Amnestie

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Vorschlag einer Corona-Amnestie:

"Die Bemühungen aus der Politik, bei der Bewertung der Corona-Politik eine neue Tonart anzuschlagen, sind sicher kein Zufall. Zum einen hat die teilweise Offenlegung der Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts gezeigt, wie die Politik die Wissenschaft überstimmt hat - aus welchen Motiven auch immer. Zum anderen stehen dieses Jahr heikle Landtagswahlen in Ostdeutschland an, wo die Opposition gegen übergriffige Corona-Maßnahmen wie Grundrechtseinschränkungen druckvoller war als im Westen des Landes. Eine Corona-Amnestie kann aber nur ein erster Schritt sein, den Normen einer westlichen Demokratie Genüge zu tun. Eine Rehabilitierung der Kritiker der Corona-Maßnahmen, die zu 99 Prozent keine "Corona-Leugner" waren, sollte sich anschließen. Man darf in dieser Sache den Philosophen David K. Shipler zitieren: "Wir sollten nicht vergessen, dass Freiheit unteilbar ist. Werden Bürgerfreiheiten zuerst für manche eingeschränkt, dann irgendwann auch für alle."/yyzz/DP/he