WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. April 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Bonn 10:30 DEU: Uzin Utz SE, Bilanz-Pk, Ulm 11:00 DEU: Volkswagen AG, Absatzzahlen 3/24 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 14:00 USA: KKR & Co, Investor Day 14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/24 06:30 NLD: Produktion verarbeitendes Industrie 2/24 08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/24 08:00 NOR: Erzeugerpreise inkl. Öl, 3/24 08:00 SWE: Industrieaufträge 2/24 09:00 AUT: Industrieproduktion 2/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/24 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/24 11:00 GRC: Industrieproduktion 2/24 11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 3/24 14:30 USA: Realeinkommen 3/24 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/24 (endgültig) 16:00 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 20.3.24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland 2023 08:00 CHN: Auslandshandelskammer in China spricht über Erwartungen an Kanzler Scholz 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig 10:00 DEU: Pk Airbus und IG Metall zu Neuregelungen bei Leiharbeit und Werkverträgen 11:00 DEU: IG BCE-Bundestarifkommission Chemie berät und beschließt Tarifforderung in interner Sitzung 10:00 DEU: IG Metall lädt zur bundesweiten Halbleiter-Konferenz Als Gäste werden Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), Andreas Boes vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in München und Mitarbeiter aus der Halbleiter-Branche der Region und bundesweit erwartet. Dresden + 13.00 Pk zur Halbleiter-Konferenz 13:00 DEU: Klausurtagung der Wirtschaftsspitzenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH Im Rahmen des Besuchs ist ein vertrauliches Gespräch Scholz mit den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der vier Verbände vorgesehen (13.00 Uhr). 13:30 DEU: Bekanntgabe des Galeria-Investors durch Insolvenzverwalter Denkhaus bei Pressetermin 14:00 DEU: Rewe eröffnet einen «voll pflanzlichen» Supermarkt in Berlin-Friedrichshain 18:00 DEU: «Die Schuldenbremse - Ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik» der Friedrich-Naumann-Stiftung Präsentation und Diskussion mit Lars Feld (Leiter Walter Eucken Institut) zur Studie «Die Schuldenbremse - ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik» der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. AUT: Außerordentliche Hauptversammlungen bei zwei wichtigsten Signa-Gesellschaften Bei den Hauptversammlungen der insolventen Gesellschaften Signa Prime und Signa Development sollen die Aufsichtsräte neu zusammengesetzt werden. USA: US-Präsident Joe Biden empfängt den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida als Staatsgast im Weißen Haus HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz 06:30 CHE: VAT, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Pk) 07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen 10:00 DEU: Kuka, Jahres-Pk, Augsburg 10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung 11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung 11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung 15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung 16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Telefonica, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/24 03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/24 08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/24 10:00 ITA: Industrieproduktion 2/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/24 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: Erzeugerpreise 3/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz 09:00 DEU: Konferenz zu Sorgfaltspflichten in globalen (Rohstoff-)Lieferketten Eröffnung durch Bundesministerin Svenja Schulze und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Berlin Themen: Erste Erfahrungen mit dem 2023 in Kraft getretenen deutschen Lieferkettengesetz und was daraus für die Umsetzung der EU-Lieferkettenrichtlinie gelernt werden kann. 12:00 DEU: Pk "Gesundheitspolitische Bilanz - Versorgung in Gefahr" u.a. mit der Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, Martin Hendges, und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, Berlin 13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2024 unter dem Motto «Konjunktur-Motor Wohnungsbau: Worauf wartet Deutschland?» u.a. mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 10.30 Hybrid-Pk Verbändebündnis Wohnungsbau (u.a. Mieterbund, IG BAU, ZDB, GdW, BFW) zur Vorstellung von zwei Studien zur Wohnungsbau-Krise + Talk-Runde mit den Generalsekretären Kevin Kühnert (SPD), Carsten Linnemann (CDU), Grünen-Chefin Ricarda Lang, FDP-Vize Wolfgang Kubicki, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Städtetag-Vize Burkhard Jung. 18:00 DEU: Europe Calling Webinar zu "Wie gelingt die Transformation in Europa? - Ein europäisches Bürger:innengespräch" mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) lädt zum 19. Lieferantentag USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und den philippinische Präsidenten Ferdinand Marcos im Weißen Haus ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/24 und 1. Quartal 10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung 10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk, München 11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung 13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen 14:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung 14:00 USA: Citigroup, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 3/24 AUT: Opec, Monatsbericht Ölmarkt 3/24 06:30 JPN: Industrieproduktion 2/24 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 2/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 2/24 08:00 GBR: BIP 2/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt, 3/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Sulzer, Q1 Auftragseingang 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/24 07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2024 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 2/24 14:30 USA: Empire State Index 4/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/24 16:00 USA: Lagerbestände 2/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 4/24 SONSTIGE TERMINE USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington USA: US-Präsident Biden empfängt irakischen Premierminister Mohammed Schia al-Sudani im Weißen Haus USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Tschechiens Premierminister Petr Fiala in Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz 07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz (9.00 Pressecall und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Nagarro, Jahreszahlen 10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:00 DEU: Verbundnetz Gas AG Leipzig (VNG), Bilanz-Pk, Leipzig 10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung 10:30 CHE: Endress+Hauser, Bilanz-Pk, Reinach 11:30 DEU: Henkell Freixenet Gruppe, Jahres-Pk, Wiesbaden 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung 17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hapag-Lloyd, Capital Markets Day USA: United Airlines , Q1-Zahlen USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q1/24 04:00 CHN: Industrieproduktion 3/24 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/24 08:00 DEU: Großhandelspreise 3/24 10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 2/24 11:00 ITA: Handelsbilanz 2/24 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/24 15:15 USA: Industrieproduktion 3/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung3/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Vierte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 12 000 Postbank-Beschäftigte, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Medientag zur internationalen Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero» (17.4.-20.4.), Friedrichshafen Die nach Veranstalterangaben internationale Leitmesse für Allgemeine Luftfahrt feiert ihr 30-jähriges Bestehen. + 11.00 Pressekonferenz + 11.50 Rundgang zu ausgewählten Produktpremieren und deren Firmenvertretenden 14:30 DEU: Eröffnung des neuen Otto-Headquarters u.a. mit Michael Otto und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington + 15.00 Weltwirtschaftsausblick + 16.30 Global Financial Stability Report ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz 09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung 10:00 NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung 12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen 12:45 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen 13:00 NLD: KPN, Hauptversammlung 16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung 16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung 18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung 22:05 USA: Alcoa, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 3/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Münster DEU: Beginn internationale Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero», Friedrichshafen DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe, Hannover 11:00 DEU: Online-Pk konjunkturelle Entwicklung im Großanlagenbau, Frankfurt 11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung - Jahrespressekonferenz mit Jahresbericht 2023, Gütersloh 14:00 DEU: Auftakt des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels u.a. + 14.25 Eröffnung durch Schirmherr und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) + 14.45 Rede des britischen Handelsministers Greg Hands + 16.20 Talkrunde mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) + 17.00 Talkrunde mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) 17:00 DEU: Jahresempfang des Bundesverbandes «Der Mittelstand. BVMW e.V. der Wirtschaftsregion Berlin - Brandenburg 2024», Potsdam ITA: Treffen der G7-Außenminister, Capri USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington + 15.00 Fiscal Monitor ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, 9MProduction Report 06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung 10:30 DEU: Hawesko Holding, Bilanz-Pk, Hamburg 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 14:30 CHE: Nestlé, Hauptversammlung, Vevey 15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung 17:45 CHE: Gurit, Q1-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Schindler, Q1-Zahlen DEU: Sixt, Capital Markets Day FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz SWE: Investor, Q1-Zahlen USA: Blackstone, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/24 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/24 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/24 08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 3/24 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 2/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 3/24 und Q1/24 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/24 11:00 EUR: Bauproduktion 2/24 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 3/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Fortsetzung des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels u.a. + 18.00 Talkrunde mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) DEU: Internationaler Unternehmertag «Baltic Sea Business Day» unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Rostock 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Zulässigkeit der Werbung mit dem Begriff «klimaneutral», Karlsruhe Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte 2023 entschieden, dass der Fruchtgummihersteller Katjes seine Produkte weiter mit dem Label «klimaneutral» bewerben darf. Dagegen geht die Frankfurter Wettbewerbszentrale in Revision. DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, Washington USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington + 19.15 Pk ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: Gothaer, Bilanz-Pk, Köln 10:30 DEU: Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bilanz-Pk, Stuttgart 12:55 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 2/24 EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, Großbritannien SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Abschluss des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels, Gmund am Tegernsee u.a. + 09.25 Talkrunde mit Audi-Chef Gernot Döllner + 10.55 Diskussionsrunde mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) + 12.15 Talkrunde mit den Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Jens Weidmann + 12.30 Verleihung des Freiheitspreises der Medien + 14.00 Rede Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) + 18.10 Talkrunde mit den Parteichefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU (Saskia Esken, Wolfgang Kubicki, Ricarda Lang, Friedrich Merz und Markus Söder) 09:30 DEU: Abschluss 6. European Data Summit unter dem Motto «Enabling Innovation. Boosting Competition» der Konrad-Adenauer-Stiftung gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie, Berlin USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung 11:00 DEU: Verband der Pfandbriefbanken, Jahres-Pk, Frankfurt am Main 13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung 22:15 DEU: SAP, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 POL: Industrieproduktion 3/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 3/24 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/24 11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2023 (vorab) 14:30 USA: CFNA-Index 3/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/24 (vorab) SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Bankentag des Bundesverbands deutscher Banken, Berlin 10:00 DEU: Spatenstich für klimaneutrales Holcim Zementwerk, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Ministerpräsident Daniel Günther u. a., Lägerdorf DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen LUX: Treffen der EU-Außenminister und -Ministerinnen, Luxemburg NLD: 26. Weltenergiekongress, Rotterdam ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Finnair, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz 10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung 11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Stuttgart 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen 12:45 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen 14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung 14:00 FRA: AXA, Hauptversammlung 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse Q1-Zahlen 22:30 USA: Tesla, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: OHB veröffentlicht Geschäftsbericht 2023, Bremen ITA: Assicurazioni Generali, Hauptversammlung NLD: Randstad, Q1-Zahlen USA: JetBlue, Q1-Zahlen USA: Halliburton, Q1-Zahlen USA: UPS, Q1-Zahlen USA: Spotify, Q1-Zahlen USA: Visa, Q1-Zahlen USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen USA: General Electric, Q1-Zahlen USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 3/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen/Hannover 09:00 DEU: Handelsimmobilienkongress 2024 der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland HDE, Berlin 09:30 DEU: DAV-Wirtschaftsforum mit dem Thema «Die Apothekenreform der Ampel-Koalition - Chance oder Umbruch?», Potsdam 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Bundeswahlgesetz 2023, Karlsruhe 11:30 DEU: Fortsetzung BGH-Verhandlung darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will, Karlsruhe ----------------------------------------------------------------------------------------

