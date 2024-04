1,3% Zins: Bank Cler lanciert Sparkonto in Zak

Bank Cler AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Im aktuellen Marktumfeld sind gute Sparzinsen besonders gefragt. Die Bank Cler bietet bereits bei diversen Produkten Top-Zinsen. Mit «Zak Sparen» hat die Bank Cler in ihrer Neobanking-App nun neu ein Sparkonto mit einem Zinssatz von 1,3% p.a. lanciert. Damit gehört sie zu den attraktivsten Anbietern bei Sparprodukten.

User-Wünsche fliessen in die Weiterentwicklung ein

Im letzten Jahr wurde eine breit angelegte Umfrage bei den inzwischen 65 000 Zak-Usern durchgeführt. Nachdem die junge Zielgruppe bereits bei der Entwicklung der App einbezogen wurde, ist es der Bank Cler ein grosses Anliegen, die Bedürfnisse und Rückmeldungen der User auch bei der Weiterentwicklung des Neobanking-Angebots zu berücksichtigen. Ein grosses Anliegen war, ein Sparprodukt in der App zu integrieren. Ebenso ist der Wunsch nach Einführung von pushTAN aufgekommen und langjährige User wünschen sich ein Facelift des Designs. Diese Anliegen hat die Bank Cler aufgenommen und in die Weiterentwicklung von Zak investiert.

Sparkonto mit 1,3% Zins im Marktvergleich top

Nutzer der Neobanking-App Zak erhalten bereits seit 1.8.2023 einen Zins von 1% (bis 25 000 CHF Guthaben) auf dem Zak-Konto und seit Ende September 1,3% p.a. auf dem Vorsorgekonto 3a.

Was bisher fehlte, war ein eigenes Sparkonto in der App. Dies ist auf Wunsch der User nun integriert worden und bietet mit 1,3% (bis 100 000 CHF Guthaben) einen Top-Zins im Marktvergleich.

Ein besonders attraktiver Zusatznutzen ist die neue Anzeige des aufgelaufenen Zinsertrags auf Tagesbasis, die in wenigen Tagen folgt. Der Zinsertrag wird dem Konto zwar nur einmal jährlich zum Jahresende gut geschrieben, aber dass man dessen Entwicklung täglich beobachten und den Zuwachs auf dem Sparkonto somit Stück für Stück nachverfolgen kann, ist ein wertvolles Novum.

Weitere Neuerungen im 2024: Facelift des Designs und Einführung pushTAN

Die Oberfläche von Zak wurde 2018 entwickelt. Die übersichtliche Darstellung und die sogenannten «Töpfe» sind bei den Usern sehr beliebt. Ein Facelift im Herbst soll nun dafür sorgen, dass die beliebten Features zwar beibehalten werden, aber in einem etwas frischeren und moderneren Design erscheinen. Damit wird die Neobanking-App optisch aufgewertet und für User und Neukunden noch attraktiver.

Als weitere Optimierung steht die Einführung des pushTAN-Verfahrens an, welches das bisherige mTAN-Verfahren ablösen wird. Im Vergleich zu mTAN bietet pushTAN eine höhere Sicherheit, da die TANs nicht via SMS, sondern direkt auf das mobile Endgerät des Kunden gesendet werden. Gleichzeitig wird die Nutzung von Zak dadurch bequemer, weil die Eingabe einer mTAN für die Freigabe einer Überweisung oder bei eBills entfällt.

Die einzige Neobanking-App der Schweiz mit Geschäftsstellen

Im Vergleich zu anderen Neobanking-Angeboten hat Zak ein Alleinstellungsmerkmal: Zak ist eine Neobanking-App der Bank Cler. Das bedeutet: Nutzer der Neobanking-App Zak haben den grossen Vorteil, dass sie auch die persönliche Beratung in den Geschäftsstellen der Bank Cler nutzen können und Zugang zu den gesamten Angeboten und Dienstleistungen der Bank Cler haben. Diese Besonderheit ist unter den Neobanking-Angeboten der Schweiz einzigartig.

«Mit «Zak Sparen» kommen wir einem wichtigen Bedürfnis unserer Zak-User nach und bieten mit 1,3% p.a. einen Top-Zinssatz im Schweizer Markt. Zak gewinnt jeden Tag neue User. Deshalb werden wir auch in Zukunft in die Weiterentwicklung der Neobanking-App investieren und mit neuen Angeboten innerhalb der App auf den Markt kommen.»



Sarah Braun, Leiterin Marktmanagement

