EQS-News: CGM schlägt Dividende von EUR 1,00 zur Verabschiedung auf der virtuellen Jahreshauptversammlung im Mai vor

CGM schlägt Dividende von EUR 1,00 zur Verabschiedung auf der virtuellen Jahreshauptversammlung im Mai vor



Virtuelle Jahreshauptversammlung am 22. Mai 2024

Tagesordnung für die Hauptversammlung veröffentlicht

Verdoppelung der Dividende auf EUR 1,00

Koblenz – CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) wird auch in diesem Jahr ihre Hauptversammlung am 22. Mai virtuell abhalten. Das Format der virtuellen Hauptversammlung ermöglicht eine direkte Interaktion zwischen Aktionären und Management mittels Videokommunikation und digitalen Kommunikationskanälen. So wird auch internationalen Investoren die Teilnahme ohne zusätzliche Reisekosten und eine damit verbundene Reduzierung der CO2-Emissionen erleichtert.

Die Tagesordnung und alle Unterlagen zur Hauptversammlung wurden heute auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Verwaltungsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor, das sind 0,50 Euro mehr als im Vorjahr. Die geplante Gesamtausschüttung würde sich auf mehr als 50 Mio. EUR belaufen. Die vorgeschlagene Ausschüttung würde einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent entsprechen.

„Um unsere Aktionäre an unserer erfolgreichen Entwicklung und weiterem profitablen Wachstum teilhaben zu lassen, planen wir eine Verdopplung der Dividende. CompuGroup Medical ist Pionier in der Digitalisierung der internationalen Gesundheitsbranche und Vorreiter bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Softwarelösungen für unsere Kunden”, kommentiert CEO Michael Rauch.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und die Guidance für 2024 wurden bereits am 7. Februar 2023 bekannt gegeben. Der vollständige Geschäftsbericht ist seit dem 28. März 2023 auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations verfügbar.

Alle Unterlagen zur Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar unter www.cgm.com/hv.

