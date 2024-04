EQS-News: Greenwater Capital GmbH nutzt aktuell Chancen am Markt und baut Wohnimmobilien-Portfolio aus

Emittent / Herausgeber: Greenwater Capital GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

Greenwater Capital GmbH nutzt aktuell Chancen am Markt und baut Wohnimmobilien-Portfolio aus



10.04.2024 / 08:30 CET/CEST

Pressemitteilung

Wohnimmobilienportfolio mit insgesamt rund 300 Einheiten in mehreren Transaktionen seit 2023 erworben

10. April 2024, Frankfurt am Main – Die Greenwater Capital GmbH („Greenwater“), ein Investor und Asset Manager mit Fokus auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, hat ihr Wohnimmobilienportfolio weiter ausgebaut. Im Rahmen des herausfordernden Marktumfelds seit 2023, mit hohen Zinsen, einer hohen Inflation und einer schlechteren Konjunkturentwicklung, sieht Greenwater aktuell interessante Chancen im Wohnimmobilienbereich. Nachdem über die vergangenen Monate die Kaufpreise deutlich gesunken sind, hat Greenwater insgesamt 300 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 12.000 qm und im Wert von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erworben. Bis zum Ende des ersten Quartals 2024 wurden dafür 20 Einzeltransaktionen getätigt. Die Bestandswohnimmobilien befinden sich unter anderem im Rhein-Main-Gebiet – darunter in Frankfurt am Main, Neu-Isenburg und Aschaffenburg – sowie in Aachen. Darüber hinaus sind Investitionen an den neuen Standorten hervorzuheben: So zum Beispiel in eine Wohnanlage in Köln mit rund 70 Einheiten und 2.700 qm Wohnfläche und eine Wohnanlage in Duisburg mit rund 50 Einheiten und 2.000 qm Wohnfläche.

Adalbert Pokorski, Gründer und Geschäftsführer von Greenwater: „In den vergangenen Monaten haben wir einen historisch einmaligen Wertverlust im Immobiliensektor gesehen. Mittlerweile hat sich das Zinsniveau stabilisiert. Das Angebot an Mietwohnungen ist knapp, woran sich auch so schnell nichts ändern wird. In diesem Umfeld sehen wir große Chancen und planen dieses Jahr weitere Ankäufe von Wohnanlagen. Durch die bereits getätigten selektiven Zukäufe von Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial gehören wir zu den wenigen Investoren, die in der jüngsten Zeit überhaupt als Käufer am Immobilienmarkt aktiv waren. Es ist eine Marktphase für Spezialisten wie uns, die durch ihre jahrelange Expertise, ihr hervorragendes Netzwerk und ihre Flexibilität beim Investieren die Marktbaisse gezielt zur Erweiterung des Wohnimmobilienportfolios in attraktiven Lagen nutzen. Wir sind davon überzeugt, dass die hohe Nachfrage nach Wohnraum zu einer positiven Entwicklung der Immobilien beitragen wird.“

Über Greenwater Capital

Die Greenwater Capital GmbH („Greenwater“) ist ein Immobilieninvestor und Asset-Manager, der auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial ausgerichtet ist. Greenwater deckt die gesamte Wertschöpfungskette, vom Ankauf über das Asset Management bis zum Verkauf, durch eigene Mitarbeiter ab und kann so überdurchschnittliche Renditen erzielen. Dabei verfolgt Greenwater einen unternehmerischen Ansatz und investiert auf eigene Rechnung und agiert als Asset Manager für institutionelle Investoren. Zudem wurden bereits zwei Fonds für Wohnimmobilien aufgelegt. Der Fokus liegt stets auf der langfristigen Wertsteigerung durch dezentrales und aktives Management der Immobilien. Seit der Gründung in 2010 hat sich Greenwater dynamisch entwickelt und betreut heute Immobilien im Wert von über 300 Mio. Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.Greenwater-Capital.de

