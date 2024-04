Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu steuerfreien Überstunden

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu steuerfreien Überstunden:

"Was bedeutet das für alle, die eine Vertrauensarbeitszeit vereinbart haben? Oder für die, die statt ausbezahlten Überstunden nur Freizeitausgleich angeboten bekommen. Braucht es künftig einen Rechtsanspruch auf steuerfreie Überstunden? Dann ist da noch die Gruppe, die schon jetzt mehr arbeiten will, es aber aufgrund von Betreuungs- und Pflegeaufgaben nicht kann . Studien zeigen, dass mehr gearbeitete Stunden pro Tag nicht zu einer höheren Produktivität, ergo mehr Wohlstand fürs Land, führen, sondern zu mehr Arbeitsunfällen und Fehlern . Wer den Wohlstand halten oder steigern will - der sollte vielleicht endlich dafür sorgen, dass Erwerbspotenziale ausgeschöpft, Vorteile von Automatisierung und KI genutzt werden und Arbeit generell gut bezahlt wird - und nicht nur Mehrarbeit in Form von Überstunden."/yyzz/DP/he