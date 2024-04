Silberpreis steigt auf höchsten Stand seit Juni 2021 – 30-Dollar-Marke im Blick

Mit über 28 Dollar pro Einheit notiert der Silberpreis (Kassa) zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit Juni 2021. Insbesondere die Aussicht auf global sinkende Zinsen in den USA dürfte dem Edelmetall unter die Arme greifen. Auch die geopolitischen Risiken wie etwa im Nahen Osten gilt es nicht aus den Augen zu verlieren.

Sollte der Risikoappetit weiter anziehen, könnte Anleger schon bald die psychologische 30-Dollar-Marke ins Auge fassen.

Kernrate der US-Inflation dürfte weiter zurückgehen – Anleger hoffen auf geldpolitische Entspannungssignale

Im Fokus der Investoren stehen am heutigen Nachmittag neue Inflationszahlen (14:30 Uhr) für die Vereinigten Staaten. Wenn es nach Ökonomen geht, dürfte die Kernrate der Teuerung im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent angezogen haben – nach 3,8 Prozent im Februar. Ein Rückgang der Teuerung könnte die geldpolitischen Sorgen wieder lindern und dem Silberpreis weiter in die Karten spielen. Gegenüber festverzinslichen Anlagen erhalten zinslose Werte wie etwa Silber möglicherweise einen neuen Nährboden.

Für die Verbraucherpreise inklusive Energie und Lebensmittel wird im gleichen Zeitraum ein Plus von 3,4 Prozent nach 3,2 Prozent im Vormonat erwartet.

