TAGESVORSCHAU: Termine am 10. April 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. April 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Bonn 10:30 DEU: Uzin Utz SE, Bilanz-Pk, Ulm 11:00 DEU: Volkswagen AG, Absatzzahlen 3/24 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 14:00 USA: KKR & Co, Investor Day 14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/24 06:30 NLD: Produktion verarbeitendes Industrie 2/24 08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/24 08:00 NOR: Erzeugerpreise inkl. Öl, 3/24 08:00 SWE: Industrieaufträge 2/24 09:00 AUT: Industrieproduktion 2/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/24 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/24 11:00 GRC: Industrieproduktion 2/24 11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 3/24 14:30 USA: Realeinkommen 3/24 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/24 (endgültig) 16:00 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 20.3.24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland 2023 08:00 CHN: Auslandshandelskammer in China spricht über Erwartungen an Kanzler Scholz 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig 10:00 DEU: Pk Airbus und IG Metall zu Neuregelungen bei Leiharbeit und Werkverträgen 11:00 DEU: IG BCE-Bundestarifkommission Chemie berät und beschließt Tarifforderung in interner Sitzung 10:00 DEU: IG Metall lädt zur bundesweiten Halbleiter-Konferenz Als Gäste werden Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), Andreas Boes vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in München und Mitarbeiter aus der Halbleiter-Branche der Region und bundesweit erwartet. Dresden + 13.00 Pk zur Halbleiter-Konferenz 13:00 DEU: Klausurtagung der Wirtschaftsspitzenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH Im Rahmen des Besuchs ist ein vertrauliches Gespräch Scholz mit den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der vier Verbände vorgesehen (13.00 Uhr). 13:30 DEU: Bekanntgabe des Galeria-Investors durch Insolvenzverwalter Denkhaus bei Pressetermin 14:00 DEU: Rewe eröffnet einen «voll pflanzlichen» Supermarkt in Berlin-Friedrichshain 18:00 DEU: «Die Schuldenbremse - Ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik» der Friedrich-Naumann-Stiftung Präsentation und Diskussion mit Lars Feld (Leiter Walter Eucken Institut) zur Studie «Die Schuldenbremse - ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik» der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. AUT: Außerordentliche Hauptversammlungen bei zwei wichtigsten Signa-Gesellschaften Bei den Hauptversammlungen der insolventen Gesellschaften Signa Prime und Signa Development sollen die Aufsichtsräte neu zusammengesetzt werden. USA: US-Präsident Joe Biden empfängt den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida als Staatsgast im Weißen Haus HINWEIS SGP/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

