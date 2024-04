Armeesprecher: Israel ist auf jedes Szenario vorbereitet

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel ist nach den Worten von Armeesprecher Daniel Hagari wegen eines möglichen Angriffs des Irans in Alarmbereitschaft und auf verschiedene Szenarien vorbereitet. "Wir sind für einen Angriff und die daraus folgende Verteidigung bereit, für die wir eine Vielzahl von Fähigkeiten der Armee nutzen werden", sagte Hagari am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Israel könne sich dabei zudem auf seine strategischen Partner verlassen.

Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien vor mehr als einer Woche nahmen die Drohungen aus Teheran in Richtung Israel jüngst zu. Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen und Israel müsse bestraft werden, sagte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Mittwoch.

Ein Angriff von iranischem Territorium aus auf Israel sei ein Beweis für die Absicht des Irans, die Situation im Nahen Osten eskalieren zu lassen, sagte Hagari. Es zeige zudem, dass der Iran sich nicht länger hinter seinen Stellvertretern verstecken wolle. Doch auf dieses Szenario ist Israel laut Hagari vorbereitet: "Der Staat Israel wird fast jede Woche, wenn nicht sogar fast jeden Tag von Streitkräften mit iranischen Fähigkeiten aus dem Jemen, Irak und Syrien angegriffen

- und unsere Verteidigung fängt diese Bedrohungen ab."

Dem Armeesprecher zufolge haben sich die Anweisungen des israelischen Heimatschutzes für Zivilisten nicht geändert. Sollte sich die Situation verändern, werde man die Öffentlichkeit jedoch sofort informieren. Hagari hatte bereits vor einer Woche gesagt, es sei nicht nötig, sich mit Lebensmitteln und Bargeld einzudecken oder Stromgeneratoren zu kaufen./rme/DP/he