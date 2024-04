EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 10.04.2024, 09:16 Uhr CET/CEST - La Française: Keine Maßnahmen im April, aber die erste Zinssenkung steht bevor

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Keine Maßnahmen im April, aber die erste Zinssenkung steht bevor

Von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM

Der EZB-Rat dürfte seine Zinssätze auf der April-Sitzung unverändert lassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird jedoch wahrscheinlich ankündigen, dass der EZB-Rat die Zinssätze im Juni senken und gleichzeitig die Lockerung vorsichtig vorantreiben wird – insbesondere angesichts der besseren Konjunkturaussichten.

Unsere Erwartungen:

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Leitzinsen erneut bei 4,0 % für den Einlagensatz, bei 4,5 % für den Refi-Satz und bei 4,75 % für die Spitzenrefinanzierungsfazilität belassen.

Präsidentin Christine Lagarde wird eine Zinssenkung der EZB im Juni ankündigen, wahrscheinlich um 25 Basispunkte, da sie zuversichtlicher ist, das Inflationsziel von 2 % zu erreichen.

Christine Lagarde wird wiederholen, dass geldpolitische Entscheidungen weiterhin datenabhängig und von Sitzung zu Sitzung getroffen werden. Daher glauben wir nicht, dass sie Hinweise darauf geben wird, wie die EZB die Zinssätze nach dem ersten Schritt senken wird.

Insgesamt erwarten wir keine Überraschungen. In der Tat besteht unter den EZB-Mitgliedern ein breiter Konsens darüber, dass der Juni ein Schlüsseldatum für die erste Zinssenkung ist. Wir glauben, dass der EZB-Rat bei der Lockerung vorsichtig vorgehen wird, und dass das Tempo der Lockerung ausschließlich von den Daten abhängig sein wird. Folglich dürfte diese Sitzung nur begrenzte Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Sie dürfte jedoch die europäischen Zinssätze und die Euro-Währung drücken, da die erste Zinssenkung nach dem beispiellosen Ausmaß der Zinserhöhungen um insgesamt 450 Basispunkte endlich ansteht.



La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

btomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu



Disclaimer

Dieser Kommentar wird nur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La Française Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleistungsunternehmen regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. La Française Asset Management (314 024 019 R.C.S. Paris ; 128 bld Raspail, 75006 Paris) wurde von der AMF unter der Nummer. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

