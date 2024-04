EQS-News: Lindis Blood Care präsentiert Topline-Ergebnisse der klinischen Zertifizierungsstudie REMOVE mit CATUVAB® auf dem NATA24-Jahressymposium

EQS-News: Lindis Blood Care GmbH / Schlagwort(e): Konferenz/Studie

Hennigsdorf, Deutschland - 11. April 2024.

Lindis Blood Care,ein Unternehmen, das mit seinem Medizinprodukt CATUVAB® einen neuen Standard für das Blood Management während onkologischer Eingriffe etablieren will, gibt heute bekannt, dass die Topline-Ergebnisse seiner Zertifizierungsstudie REMOVE auf dem NATA24-Jahressymposium vorgestellt werden. Die Studie untersucht das Medizinprodukt des Unternehmens im Hinblick auf die Entfernung von Tumorzellen aus dem Operationsblut während Operationen mit hohem Blutverlust. Das Symposium wird vom 18. bis 20. April 2024 in Bologna, Italien, stattfinden. CATUVAB® zielt darauf ab, dass Krebspatienten durch Blutrückgewinnung ihr eigenes Blut erhalten und so die mit allogenen (Spender-)Bluttransfusionen verbundenen Risiken minimiert werden können.

Die Daten werden im Rahmen der Sitzung "Hot Topics" vorgestellt:

Titel: Safety of intraoperative blood salvage in cancer surgery – first results of the REMOVE Study

Vortragender: Prof. Dr. med. Patrick Meybohm, Leiter der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Würzburg.

Zeit: 19. April 2024 - 12:00-13:00 Uhr MESZ

Prof. Dr. med. Patrick Meybohm wird die ersten Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse der REMOVE-Studie mit CATUVAB® vorstellen. CATUVAB® ist ein Medizinprodukt, das zu einer Aggregation von Tumorzellen und Lymphozyten führt und diese Zellkomplexe im Rahmen der maschinellen intraoperativen Blutrückgewinnung zur Vorbereitung einer Eigenbluttransfusion entfernt. Nach den positiven Ergebnissen der Studie strebt das Unternehmen die Zulassung von CATUVAB® in der EU und den USA gemäß der jeweiligen Medizinprodukteverordnung an. Mit den Verfahren würde das erste Medizinprodukt für sichere Eigenbluttransfusionen zugelassen, das die bekannten Nachteile von allogenen (Spender-)Bluttransfusionen bei Krebspatienten vermeidet, wie z.B. die Suppression des Immunsystems, potentiell erhöhte Tumorrezidivraten oder auch das Risiko für Wundinfektionen.

Über REMOVE:

REMOVE ist eine konfirmatorische multizentrische klinische Open-Label-Studie, in die mehr als 130 Patienten eingeschlossen wurden. Sie ist damit eine der größten Studien, in der ein Medizinprodukt zur Eliminierung von Tumorzellen bei intraoperativer Blutrückgewinnung (Eigenbluttransfusion) untersucht wurde. CATUVAB® wurde entwickelt, um Zellen von EpCAM (epithelial cell adhesion molecule)-positiven Tumoren während onkologischer Eingriffe zuverlässig aus dem Blut von Patienten zu entfernen. EpCAM ist ein Tumormarker, der auf fast allen häufigen Karzinomen wie Eierstock-, Dickdarm-, Magen-, Prostata-, Lungen- und Blasenkrebs zu finden ist. Durch die Entfernung dieser Tumorzellen aus dem Operationsblut kann einem Patienten bei einem Eingriff mit hohem Blutverlust das eigene Blut sicher zurückgegeben werden. Damit können Risiken, die mit dem Einsatz von Fremdblut verbunden sind, vermieden werden. Dazu zählen Infektionen mit unentdeckten Viren, die Suppression des Immunsystems oder transfusionsbedingte Lungenschäden; auch das Risiko für Wundinfektionen ist deutlich erhöht. Das intraoperative Blut wird bei dem Verfahren im Verlauf von Tumoroperationen extrakorporal behandelt, um es dem Patienten zeitnah als Erythrozytenkonzentrat zu reinfundieren.

Über die NATA und das NATA24-Jahressymposium:

NATA, das „Network for the Advancement of Patient Blood Management, Hemostasis and Thrombosis“, ist ein weltweit agierender, unabhängiger medizinischer Verband, der sich für die Förderung der besten klinischen Praxis bei der Behandlung von Anämie und Eisenmangel, kritischen Blutungen und Thrombose einsetzt.

Die 1998 gegründete NATA (ehemals „Network for the Advancement of Transfusion Alternatives“) bietet ein einzigartiges multidisziplinäres Forum für den Dialog zwischen Hämatologen, Transfusionsmedizinern, Anästhesisten, Intensiv- und Notfallmedizinern, Chirurgen, Perfusionisten, Krankenschwestern, Biomedizinern und anderen Fachleuten des Gesundheitswesens.

Die NATA24 Jahres-Symposium ist eine der Bildungsaktivitäten des Netzwerks. Es zieht ein breites internationales und multidisziplinäres Publikum von durchschnittlich 600 Delegierten aus mehr als 40 Ländern an. Das wissenschaftliche Programm deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit Anämie, Patientenblutmanagement (PBM), kritischen Blutungen und Thrombose ab. Die NATA arbeitet mit anderen Organisationen, Institutionen und renommierten Experten zusammen, um Wissen und Erfahrung auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Praxis zu vermitteln.

Über Lindis Blood Care:

Lindis Blood Care ist ein Medizintechnikunternehmen, welches das Medizinprodukt CATUVAB® entwickelt. CATUVAB® dient der Entfernung von EpCAM-positiven Tumorzellen aus Operationsblut mit Hilfe von MAT (Maschinelle Autotransfusions-Technologie), die zur Rückgabe von OP-Blut bei nicht-onkologischen Operationen bereits heute breit zum Einsatz kommen.

Während Tumor-Operationen wird standardmäßig bei zu hohem Blutverlust Fremdblut gegeben. Weltweit ist dies pro Jahr bei etwa einer halben Million Tumor-Operationen der Fall. Dieses Vorgehen kann zahlreiche ernste Nebenwirkungen für den Empfänger haben, einschließlich der Suppression des Immunsystems und erhöhter Tumorwiederkehrraten. Diese ließen sich in Zukunft durch CATUVAB® und die damit mögliche Verwendung des patienteneigenen Blutes verringern. Bei onkologischen Eingriffen kann die Sammlung und Rückgabe des Operationsblutes während der Operation (autologe Bluttransfusion), die im Rahmen anderer Operationen mit Hilfe von MAT-Geräten durchgeführt wird, nicht eingesetzt werden. Grund dafür sind Krebszellen, die während einer Tumor-Operation häufig ins Blut freigesetzt werden. Diese dürfen dem Patienten aufgrund einer möglichen Metastasenbildung nicht wieder zugeführt werden. Hier setzt CATUVAB® an. Es besteht aus der Kombination eines trifunktionalen Antikörpers und eines Filters und ermöglicht so die zuverlässige Entfernung von Tumorzellen aus dem Blut im Rahmen des Standard-MAT-Verfahrens, wie aus der REMOVE-Zertifizierungsstudie hervorgeht. Produkt und Verfahren können in den klinischen Alltag eingebunden und Bestandteil eines zeitgemäßen „Patient Blood Management“ werden.

Der Erfolg von Lindis Blood Care wurde ermöglicht durch die Finanzierung des High-Tech Gründerfonds und Brandenburg Kapital, dem Venture-Capital-Arm der Investitionsbank des Landes Brandenburg, sowie mehreren Privatinvestoren.

www.lindis-bloodcare.com

KONTAKT

Lindis Blood Care GmbH

Dr. Franzpeter Bracht

Geschäftsführer

Tel.: +49(0) 160-7913153

business.development@lindis-bloodcare.com

MC Services AG

Anne Hennecke

Tel.: +49 (0) 211-529-252-22

anne.hennecke@mc-services.eu

