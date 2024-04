Flixbus hält neue Strecken in Europa für möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Der Fernbusbetreiber Flixbus hält trotz laufender Expansion auf anderen Kontinenten neue Verbindungen auch in Europa für möglich. "Wir sehen vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr noch gute Chancen für neue Strecken zu kleineren Städten", sagte Flix-Chef André Schwämmlein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das gilt für ganz Europa." Schwämmlein erläuterte, derzeit sei Flixbus vor allem in Europa und Nordamerika unterwegs. "Die größten Busmärkte sind aber Lateinamerika und Asien, weil Busse in diesen Regionen das Hauptverkehrsmittel sind. Dort sehen wir auch unser größtes Wachstumspotenzial." Die Flix SE betreibt neben den grünen Bussen in mehr als 40 Ländern auch einige Fernzuglinien in Deutschland./bf/DP/stk