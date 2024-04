Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 89,75 US-Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai sank um 99 Cent auf 85,22 Dollar.

Die Ölpreise wurden durch die insgesamt eher trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastet. Sie bewegen sich aber weiterhin knapp unterhalb ihrer Höchststände seit Oktober, die sie in der vergangenen Woche erreicht hatten. Zu Jahresbeginn hatte der Brent-Preis noch bei weniger als 80 Dollar gelegen.

Ausschlaggebend sind die zahlreichen geopolitischen Krisen, allen voran die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Hinzu kommt, dass große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot seit längerem knapp halten. Die am Mittwoch veröffentlichten US-Rohöllagerbestände waren zwar unerwartet deutlich gestiegen. Die Daten hatten die Ölpreise aber nur kurzzeitig belastet./jsl/he