GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Personalie

ANDRÉ BANZ WIRD LEITER VERSICHERUNG BEI DER GVZ



12.04.2024 / 09:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Der Verwaltungsrat der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich hat André Banz zum neuen Leiter Versicherung ernannt. Er übernimmt diese Funktion per 1. Juli 2024 von Martin Kull, der danach in den Ruhestand treten wird.

André Banz (53) war in den vergangenen zehn Jahren für die SBB tätig, wo er in den Bereichen Operations, Unterhalt und Produktmanagement des Personenverkehrs verschiedene leitende Positionen mit umfangreicher Personal-, Projekt- und Finanzverantwortung innehatte. Zuletzt war er als Programmleiter Transformation SAP für den SBB-Konzern tätig. André Banz ist Dipl. Bauingenieur ETH Zürich und absolvierte ein Nachdiplomstudium in Betriebswissenschaften, ebenfalls an der ETH Zürich.

Um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, wird André Banz seine Tätigkeit bei der GVZ bereits am 1. Juni 2024 aufnehmen und nach einer kurzen Einführungszeit die Leitung der Abteilung Versicherung per 1. Juli 2024 übernehmen. Gleichzeitig wird er ein Mitglied der GVZ-Geschäftsleitung.

«Martin Kull leistete in den vergangenen neun Jahren gute Arbeit für die GVZ und hat die Entwicklungen und Innovationen im Bereich Versicherung mitgeprägt», sagt Lars Mülli, Direktor der GVZ. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung danken ihm bereits heute für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit André Banz einen Nachfolger mit langjähriger Führungs- und Projekterfahrung sowie umfangreichem Wissen im Bauwesen gefunden haben. Mit seiner Expertise und Erfahrung wird er kundinnen- und kundenorientierte Modernisierungsprozesse weiterverfolgen. Wir wünschen André Banz viel Erfolg in seiner neuen Funktion.»

Die GVZ-Geschäftsleitung in der neuen Zusammensetzung

Ab 1. Juli 2024 wird sich die GVZ-Geschäftsleitung wie folgt zusammensetzen: Lars Mülli, Direktor, Tina Künzler, Leiterin Personal und Ausbildung sowie stellvertretende Direktorin, Nadine Bartlome, Leiterin Finanzen und Recht, Thomas Keller, Leiter Brandschutz, André Banz, Leiter Versicherung, Christoph Lienert, Leiter Risikomanagement, Renato Mathys, Leiter Feuerwehr, Stefan Nickisch, Leiter Informatik (ab 1. Juni 2024).

Die Medienmitteilung steht unter https://www.gvz.ch/topnavigation/medien zum Download bereit. Ein Foto von André Banz kann über kommunikation@gvz.ch angefordert werden.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien:

Lars Mülli, Direktor

Heute Freitag, 12. April 2024, 13.00 bis 14.00 Uhr

Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 54

kommunikation@gvz.ch

News Source: GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Thurgauerstrasse 56 8050 Zürich Schweiz Telefon: 044 308 21 20 E-Mail: info@gvz.ch Internet: www.gvz.ch EQS News ID: 1878975

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1878975 12.04.2024 CET/CEST