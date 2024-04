TRADINGIDEE des Tages 🔴 SOYBEAN (12.04.2024)

Das USDA ver√∂ffentlichte am Donnerstag die Daten zur Getreideproduktion im April und die Sch√§tzungen des Weltagrarangebots und der -nachfrage (WASDE). Die Analysten belie√üen die brasilianische Produktion bei 155 Millionen Tonnen (das obere Ende der Marktsch√§tzung von 156 Millionen Tonnen gegen√ľber zuvor 151,6 Millionen Tonnen)...

Fakten:

Unmittelbar nach der Ver√∂ffentlichung des WASDE-Berichts des USDA √ľber Angebot und Nachfrage stiegen die SOYBEAN-Futures an der B√∂rse in Chicago leicht an

Die gesch√§tzten Lagerbest√§nde f√ľr Sojabohnen wurden vom USDA praktisch unver√§ndert gelassen. Die Produktion in Brasilien ging nur um 1 Mio. Tonnen zur√ľck, weit weniger als die gesch√§tzten 5 bis 10 Mio. Tonnen vom M√§rz, was jedoch keine Abw√§rtsreaktion ausl√∂ste.

Das USDA f√ľhrte schlechte Ernteergebnisse in Paran√° und schlechtes Wetter in S√£o Paulo an, die teilweise durch g√ľnstige Bedingungen im Norden und in Rio Grande do Sul ausgeglichen wurden.

Die Wetterprognosen f√ľr die gr√∂√üten Sojabohnenanbaustaaten der USA (Illinois, Iowa, Minnesota und Kentucky, wo Rekordanpflanzungen geplant sind) deuten auf einige sommerliche Wetteranomalien hin, insbesondere auf geringere Niederschl√§ge im Vergleich zum Vorjahr

Background & Meinung

Das USDA ver√∂ffentlichte am Donnerstag die Daten zur Getreideproduktion im April und die Sch√§tzungen des Weltagrarangebots und der -nachfrage (WASDE). Die Analysten belie√üen die brasilianische Produktion bei 155 Millionen Tonnen (das obere Ende der Marktsch√§tzung von 156 Millionen Tonnen gegen√ľber zuvor 151,6 Millionen Tonnen). Die argentinische Sojaproduktion wurde unver√§ndert bei 50 Millionen Tonnen belassen. Kluis Commodity Advisors schlug vor, dass die Preise nach einer l√§ngeren Periode von R√ľckg√§ngen und einem scheinbar schwachen Bericht eine Erholung versuchen k√∂nnten, was darauf hindeutet, dass jede schwache Nachricht, wie z.B. ein Anstieg der geplanten Sojabohnenanpflanzungen um 3 % im Jahresvergleich durch die US-Landwirte, bereits in den Preisen enthalten ist und keine √úberraschung f√ľr den Markt darstellt...





