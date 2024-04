Unionsfraktion: Platz der EU an der Seite Israels

BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf den direkten Angriff des Irans setzt die CDU/CSU-Fraktion auf Solidarität mit Israel. "Der Platz der EU muss nun an der Seite Israels sein", erklärte der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hardt, am Sonntag in Berlin. Deutschland und die EU müssten die USA nun unterstützen. "Nur die USA besitzen in der Region die Macht, den Iran in seine Schranken zu verweisen." Das iranische Regime habe endgültig bewiesen, wofür es stehe: "Chaos, Gewalt und Terror." Man setze darauf, dass der Angriff erfolgreich abgewehrt werden könne. "Dann muss der Westen endlich einen neuen, härteren Kurs gegen Teheran fahren."

Hardt verlangte, Kanzler Olaf Scholz (SPD) müsse nun seine laufende China-Reise umplanen. "Statt zwei Wirtschaftstagen muss er direkt nach Peking, Präsident Xi zu sprechen. Auch China kann kein Interesse an einer Eskalation im Nahen Osten haben." Scholz soll Xi Jinping eigentlich erst am Dienstag treffen./hrz/DP/zb