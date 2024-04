Dax trotz Eskalation in Nahost fester

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der iranische Angriff auf Israel lässt die Dax-Anleger zunächst kalt.

Der deutsche Leitindex notiert kurz nach seinem Handelsstart am Montag 0,6 Prozent fester bei 18.029 Punkten. Der Iran hatte Israel in der Nacht zum Sonntag mit zahlreichen Kampfdrohnen und Raketen erstmals direkt beschossen. Das Risiko ist laut den Analysten allerdings seit einiger Zeit größtenteils in den Aktienkursen enthalten.

"An den europäischen und amerikanischen Börsen wurde bereits am Freitag Nachmittag mit dem Einpreisen des iranischen Angriffes begonnen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Heute sehen wir an den Börsen sogar eine Erleichterung darüber, dass der iranische Angriff nicht noch heftiger ausgefallen ist und dass die Mehrzahl der iranischen Geschosse angefangen werden konnte."

Die Marktteilnehmer rätseln nun, ob es nun zu einer Ausweitung des Krieges in Gaza auf die gesamte Region kommt. Gefragt bei den Einzelwerten waren daher die Titel der Rüstungskonzerne Rheinmetall und Hensoldt, die um rund ein Prozent zulegten. Die Anleger deckten sich auch mit Adidas ein. Die Aktien des Sportartikelherstellers sprangen nach einer Hochstufung um 3,7 Prozent in die Höhe.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)