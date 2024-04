Pressestimme: 'Volksstimme' zu Führerschein ab 16

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Führerschein ab 16:

"Beim begleiteten Fahren ab 16 Jahren scheitert Deutschland am EU-Recht. Das ist eine Niederlage für die Ampel, die das Vorhaben im Koalitionsvertrag verankert hatte. Vor allem aber ist es eine Niederlage für Jugendliche. "Bloß nicht!" "Nicht reif genug." "Sie können noch keine Verantwortung übernehmen." Immer wieder werden diese Worte bemüht, wenn es um das begleitete Fahren ab 16 geht. Dabei zeigen Statistiken, dass Jugendliche, die mit 17 Jahren bereits den Führerschein erworben haben, ein deutlich geringeres Unfallrisiko haben. Auch in den Jahren nach erfolgreicher Prüfung sind sie wesentlich weniger an Unfällen beteiligt. Wer früh durch Unterstützung auf dem Beifahrersitz lernt, in brenzligen Situationen Ruhe zu bewahren, trifft auch künftig bessere Entscheidungen im Straßenverkehr. Das zeigt auch: Wer verantwortungsvolle, junge Erwachsene haben will, muss ihnen eben auch zutrauen, Verantwortung zu übernehmen."/yyzz/DP/he