US-Anleihen: Deutliche Kursverluste trotz Angriff auf Israel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag merklich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,72 Prozent auf 107,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,61 Prozent.

Am Freitag hatten die Anleihekurse angesichts der kritischen Lage im Nahen Osten zugelegt. Trotz des iranischen Angriffs auf Israel vom Wochenende gaben die Kurse am Montag nach. Händler verwiesen auf das bisher zurückhaltende Vorgehen Israels. Auch international mehren sich die Appelle an Israel, auf den Angriff des Iran mit Zurückhaltung zu reagieren.

Die US-Einzelhandelsumsätze sind im März unterdessen stärker gestiegen als erwartet. Der Anstieg im Februar ist zudem höher als bisher bekannt ausgefallen. Die Einzelhandelsumsätze gelten als Indikator für die Stärke des Konsums, der für das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft besonders wichtig ist. Zuletzt hatten robuste Wirtschaftsdaten und eine hartnäckige Inflation die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed gesenkt./jsl/bgf/jha/