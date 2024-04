Wieder Messer-Angriff in Australien - Mehrere Verletzte in einer Kirche

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Sydney (Reuters) - Zwei Tage nach dem Amoklauf eines Messerstechers in Sydney ist es in Australien wieder zu einem Angriff mit einem Messer gekommen.

In einer Kirche in Walkley etwa 30 Kilometer westlich von Sydney seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Mann sei festgenommen worden, er werde verhört. Die Kirchgänger seien nicht lebensgefährlich verletzt worden, sie würden von Sanitätern behandelt.

Ein Kirchenvorsteher und mehrere Gläubige seien während eines Gottesdienstes in der Kirche niedergestochen worden, berichteten lokale Medien. Im Internet wurden Video-Aufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie ein Mann auf einen Prediger einsticht.

Am Samstag waren bei einem Messerangriff in einem Einkaufzentrum in Sydney sieben Menschen getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hat der Täter offenbar psychische Probleme. Ein terroristischer Hintergrund wurde ausgeschlossen.

