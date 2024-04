DAX® - Mittelfristige Richtungsentscheidung: hopp oder top!

Der DAX® ist derzeit ein zweischneidiges Schwert. Zunächst weckte der erfolgreiche Wochenauftakt die Hoffnung, dass sich die Korrektur seit Quartalsbeginn (siehe Analyse 2) letztlich doch als trendbestätigende Flagge herauskristallisieren könnte. Um diesen „bullishen Ausweg“ tatsächlich einzuschlagen, ist unverändert ein Spurt über den kurzfristigen Konsolidierungstrend seit Anfang April (akt. bei 18.126 Punkten) vonnöten. Exakt im Dunstkreis dieses Trends hat die Anlegerinnen und Anleger zum Wochenauftakt aber der Mut verlassen. Deshalb geht der Blick zunächst in Richtung Süden und einer Ausdehnung der an Ostern eingeleiteten Atempause. Die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 17.865/17.861 Punkten bilden in diesem Kontext zusammen mit dem unteren Bollinger Band und der unteren Flaggenbegrenzung (akt. bei 17.804/17.782 Punkten) einen wichtigen Auffangbereich. Knapp darunter stehen mit der Trendlinie (akt. bei 17.755 Punkten), welche auf Wochenbasis die verschiedenen Hochpunkte von 2015 und 2021/22 verbindet, sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 17.693 Punkten) sogar Unterstützungen von strategischer Tragweite bereit.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

