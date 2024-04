EQS-News: Eine DEEPDATA®-basierte Analyse von Quantic Financial Solutions bestätigt die Wahrscheinlichkeit des deutlichen Rückgangs des CO2 Ausstoßes Deutscher Unternehmen bis 2030

Emittent / Herausgeber: Quantic Financial Solutions GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Studienergebnisse

Eine DEEPDATA®-basierte Analyse von Quantic Financial Solutions bestätigt die Wahrscheinlichkeit des deutlichen Rückgangs des CO2 Ausstoßes Deutscher Unternehmen bis 2030



16.04.2024 / 10:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Eine DEEPDATA®-basierte Analyse von Quantic Financial Solutions bestätigt die Wahrscheinlichkeit des deutlichen Rückgangs des CO2 Ausstoßes Deutscher Unternehmen bis 2030

Die Firma Quantic Financial Solutions (QFS) hat die Qarbon-Methodik entwickelt, die es erlaubt, zukunftsgerichtete makroökonomische Szenarien beliebiger Länder mit der Prognose des CO2-Ausstoßes des jeweiligen Landes zu verbinden. Aus dem makroökonomischen Szenario eines Landes kann für jede bilanzierende Bank und Firma des Landes das künftige Bilanz- und GuV-Bild prognostiziert werden und je nach Metrik (z.B. Profitabilität, Kreditwürdigkeit etc.) abgeleitet werden, wer vom Szenario profitiert oder auch nicht. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat am 15. März 2024 ein neues Prognoseszenario zum CO2-Ausstoß Deutschlands bis 2030 veröffentlicht. Demnach könnte Deutschland 2030 einen Jahresausstoß von ca. 440 Mio. Tonnen CO2 erreichen und damit seine selbstverpflichteten Klimaziele erreichen. CO2 Ausstoss Prognose Bei dem ESG-Summit der Bank Donner & Reuschel stellte QFS am 20. Februar 2024 bereits eine Studie vor, die den CO2-Ausstoß deutscher Unternehmen untersucht. Diese Studie prognostiziert für Deutschland im Jahr 2030 einen CO2-Ausstoß von etwa 430 Millionen Tonnen im Basisszenario, was durch die beigefügte Grafik verdeutlicht wird. Die auffällige Übereinstimmung zwischen den CO2-Prognosen des BMWK und denen von QUANTIC unterstreicht die Bedeutung der Erkenntnis, dass eine weitere Verschärfung der Energiepreise insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Landwirtschaft und Bauwesen stärker zu Gewinnern als Firmen aus anderen Sektoren zählen könnten. Bonitätsgewinner nach Branchen

Roland Demmel, Partner Quantic Financial Solutions und Ideengeber der Studienmethodik

Ansprechpartner für die Presse: HJDmedia - Hans-Jürgen Dannheisig /

dannheisig@HJDmedia.com

Informationen zu Quantic Financial Solutions:

Ein Team aus erfahrenen Finanzexperten

, Mathematikern und Risikoanalysten hat ein

mehrdimensionales algorithmisches System

[MAS] entwickelt und getestet. Auf der Grundlage dieses Systems haben sie

Dienstleistungen

geschaffen, die derzeit in mehr als einem Dutzend großer Finanzinstitute implementiert werden und von Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern genehmigt wurden.

Dies bildet die Grundlage für ein hochinnovatives und maßstabssetzendes Cluster an Online-Finanzdienstleistungen: Management von Kreditportfolios, Forderungen und quantitativen Aktienfonds.

Basierend auf grundlegenden Informationen über Millionen von Unternehmen ermöglichen diese Dienste wirtschaftliche Analysen und Prognosen – für Unternehmen, Branchen, geografische Regionen und Weltmärkte – zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft.

Diese Kombination aus Daten, Aggregation und Visualisierung von Analysemöglichkeiten mit einem rückgetesteten und zertifizierten Vorhersagemodell macht Quantic Financial (ehemals Quantic Risk) zu einem führenden Analyseanbieter für

Risiko- und Corporate-Intelligence-Lösungen

.

Im Jahr 2018 wurde Quantic Risk Mitglied der C-Quadrat Investment Group und in Quantic Financial Solutions umgewandelt. Diese strategische Partnerschaft mit seinem neuen starken Partner hat Quantic in die Investmentbranche geführt. Neue Analyseprodukte im Bereich des quantitativen Asset Managements unter Einsatz von Technologien der nächsten Generation erweitern das Leistungsportfolio.

Weitere Informationen unter:

www.quanticfinancial.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.