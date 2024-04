Aktien Europa Schluss: Gewinne dank robuster Quartalsbilanzen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Dazu trugen steigende Kurse an der Wall Street am Nachmittag ebenso bei wie eine Reihe guter Quartalsbilanzen europäischer Unternehmen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann zum Handelsende 0,46 Prozent auf 4936,57 Punkte. Damit setzte sich die Konsolidierung des Börsenbarometers unter der runden Marke von 5000 Zählern fort.

Der französische Cac 40 legte um 0,52 Prozent auf 8023,26 Zähler zu. In London stieg der britische FTSE 100 um 0,37 Prozent auf 7877,05 Punkte./bek/he