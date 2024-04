BITCOIN am Wochende: Eher ein bearisher Touch!

Technischer Ausblick trübt sich kurz vorm Bitcoin Halving ein, Fokus auf der $60.000

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Nachdem sich Bitcoin in unserer letztwöchigen Bitcoin-Betrachtung am Samstag u nserer Einschätzung nach noch positiv präsentierte und im Bereich um $70.000 verweilte, trübte sich das Bild schon wenige Stunden später deutlicher ein. Grund war die militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel am Samstagabend.

In Verbindung mit der darüber hinaus einsetzende Risikoaversion bspw. auch in Aktien, eventuell als verzögerte Reaktion auf das Auspreisen dreier 25 Basispunkt-Zinsschritte nach soliden US-Arbeitsmarktzahlen und einer weiterhin deutlich über 3% verharrenden US Inflation, steht nun eine möglicherweise tiefere Korrektur als Option auf der Agenda, sollte es zu einem Fall unter die $60.000 Marke kommen.

Bis dato konnte die 60.000er Marke sehr klar...







