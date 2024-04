EQS-Media / 22.04.2024 / 15:52 CET/CEST



3 spannende Aktien von Glücksspielanbietern, die man im Auge behalten sollte

Quelle:

https://unsplash.com/de/fotos/NYpOl-PJDkM

Das Glücksspiel blickt auf eine jahrtausendealte Tradition zurück. So gehen Experten davon aus, dass bereits die alten Chinesen circa 3.000 vor Christus die Würfel fallen ließen. Das geht beispielsweise aus alten Fliesenzeichnungen hervor und auch die Ägypter sollen einen Hang zum Glücksspiel an den Tag gelegt haben.

Seither ist das Glücksspiel aus unserer Welt eigentlich nicht mehr wegzudenken. Spätestens mit der Verbreitung des Internets erreichte es auch die Spiele, die den Weg ins stationäre Casino scheuten. Neben dem reinen Jackpot jagen am Online-Slot gibt es jedoch noch eine weitere Möglichkeit, in dieser Branche einen Reibach zu machen.

Glücksspiel in Deutschland, ein florierendes Geschäft

Das Glücksspiel läuft in Deutschland zur Höchstform auf, wie aus dem von Burkhard Bliener (Bundesdrogenbeauftragter SPD) veröffentlichten Glücksspielatlas 2023 hervorgeht! Zur Glücksspielbranche gehören übrigens die folgenden Rubriken:

Casinos (stationäre/online)

Lotto

Sportwetten

Laut dem Glücksspielatlas lagen allein in Deutschland die Bruttospielerträge im Jahr 2023 bei 13,4 Milliarden Euro. Hiervon flossen 5,2 Milliarden Euro an Steuergeldern in die Staatskassen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass ein Investment in Glücksspielaktien durchaus lukrativ ist – besonders da die Teilnehmer-Anzahl tendenziell ansteigt.

Wahrscheinlich ist dies auf die erhöhte Sicherheit und die breitere Akzeptanz des Glücksspiels zurückzuführen. Die Regierungen legen zunehmend Gesetze an den Tag, um das Glücksspiel zu legalisieren. So waren beispielsweise Online-Casinos bis zum Jahr 2021 weitestgehend in Deutschland verboten.

Zusätzlich werden die beste Online Casino von Casino.org geprüft, was die Sicherheit der Spieler maßgeblich erhöht. Gerade das Thema Sicherheit und Glücksspiel sorgte in der Vergangenheit ja immer wieder für Aufsehen. Schauen wir uns als Nächstes ein paar interessante Glücksspielaktien an.

MGM Resorts International (WKN, 880883 / ISIN, US5529531015)

MGM Resorts International, das ursprünglich aus dem MGM Grand im Jahr 2000 entstanden ist, verwaltet gegenwärtig mehr als 30 Casino- und Resort-Anlagen in den Vereinigten Staaten, Macao sowie Dubai. Das Unternehmen ist zudem im Immobiliensektor aktiv, wo es sich mit dem Verkauf von Wohnungen und dem Betrieb von Einkaufszentren beschäftigt.

Ein Blick auf die Aktie

Ihren letzten herben Dämpfer am Markt erlebt die MGM Resorts International Aktie im Oktober vergangenen Jahres. Nach relativ konstanten Monaten rutschte sie am 06.10.2023 auf ein Jahrestief von 33,49 Euro ab. Seither erlebte sie einen Aufschwung und pendelt sich seit mehreren Monaten zwischen 39 und 42 Euro ein.

Aktuell (19.04.24) erreicht die Aktie einen Stand von 39,52 Euro. Somit ist sie zwar noch über 5 Euro von dem 52-Wochen-Hoch (46,38 Euro) entfernt, aber liegt dennoch weit über den 52-Wochen-Tief (32,38 Euro).

Betsson AB (WKN: A2JMPZ / ISIN: SE0011089259)

Die Betsson Gruppe steht als ein führendes Unternehmen im Bereich des Online-Glücksspiels, welches eine umfassende Palette an Glücksspielangeboten bereithält. Seit seiner Gründung im Jahre 1963 in Schweden hat sich das Unternehmen zu einem Betreiber zahlreicher renommierter Glücksspielmarken entwickelt.

Ein Blick auf die Aktien

So richtig ins Wanken geriet die Betsson AB Aktie zuletzt vor knapp einem Jahr (19.04.23), als sie ein Tief von 2,46 Euro verzeichnete. Schon wenige Tage später erholte sich die Aktie und pendelte sich bei einem Durchschnittswert zwischen 8,00 und 10,00 Euro ein.

Den gestrigen Tag (19.05.24) schloss die Aktie mit einem Wert von 8,91 Euro ab. Somit liegt sie nur knapp hinter dem 52-Wochen-Hoch (10,76 Euro) kratzt jedoch auch nah am 52-Wochen-Tief (8,66 Euro)

Las Vegas Sands Corp (WKN: 663244 / ISIN: US9831341071)

Las Vegas Sands weist Parallelen zu MGM Resorts International auf. Das Unternehmen ist in der Branche für die Entwicklung und den Betrieb von vielseitigen Resortanlagen in Nevada bekannt, darunter das Venetian Resort Hotel und The Palazzo. Zudem führt Las Vegas Sands Hotel- und Casino-Komplexe in Macao, China und Singapur.

Ein Blick auf die Aktie

Am 29.11.2023 erlebte die Aktie einen Preisabsturz auf 41,22 Euro. Wenige Tage später erholte sich die Aktie wieder und erreichte am 16.02.2024 einen Höchstwert von 51,10 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt (19.04.24) erlebte die Aktie einen Tiefflug! Mit einem Wert von 42,47 Euro liegt sie nur knapp über dem 52-Wochen-Tief (41,22 Euro). Das 52-Wochen-Hoch (58,45 Euro) rückt somit in weite Ferne.

Ja oder Nein – was spricht für ein Investment und was dagegen?

Jedem Anleger sollte eines bewusst sein: Das Aktiengeschäft ist riskant! Genauso, wie bei jeder anderen Aktie auch gilt, auch sollten Anleger auch in der Glücksspielinvestition sorgfältig abwägen. Und wie sagte Warren Buffet so schön: „Investiere niemals in ein Unternehmen, dessen Geschäft du nicht verstehst“. Somit sollten Anleger sich im Vorfeld mit dem Unternehmen hinter der Aktie vertraut machen.

Diese Faktoren sprechen für ein Wachstum

Und dann wäre noch die Frage, ob zukünftig die Glücksspielaktien ein Wachstum verzeichnen werden? Niemand kann in die Glaskugel schauen und eine genaue Prognose abgeben. Wäre dies möglich, würde unser Planet nur aus Millionären bestehen. Dennoch gibt es einige Faktoren, die klar für ein Wachstum sprechen.

Dazu gehören:

Zunehmende Akzeptanz und Legalisierung, bspw. durch den Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021).

Ein immer größer werdendes Produktangebot (Online-Casino, Lotto, Sportwetten).

Immer weiter fortschreitende Spielangebote (Live-Wetten, Slots, Tischspiele usw.).

Möglichkeit der Diversifikation, beispielsweise durch ETF.

Eine barrierefreie Verfügbarkeit auf dem Smartphone.

Gerade letztgenannter Punkt trägt maßgeblich zur Wachstumssteigerung bei. Allein in Deutschland besitzen circa 67,6 Millionen Bundesbürger (Statista-Analyse) ein Smartphone. Glücksspieler müssen somit längst nicht mehr ein stationäres Casino besuchen. Stattdessen können sie 24/7 online ihrem Glück nachjagen.

Faktoren, die ein Wachstum stagnieren und zum Rückschritt führen können

Es ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt. Neben den Faktoren, die eine blühende Zukunft prognostizieren, gibt es auch einige Schatten am Glücksspielhimmel. Das betrifft insbesondere regulatorische Änderungen, wie einer Steuererhöhung oder einer Gesetzeseinschränkung.

Letztgenanntes ist jedoch für die nächsten Jahre prinzipiell ausgeschlossen. So hat beispielsweise die deutsche Bundesregierung erst im Jahr 2021 entsprechende Gesetze auf den Weg gebracht. Auch im restlichen Teil der Welt gilt das Glücksspiel als weitestgehend reguliert. Ins Wanken könnte das Schiff durch eine Steuererhöhung geraten. Die Welt hat in den vergangenen Jahren erfahren, wie schnell die Wirtschaft auf eine Krise zusteuern kann. Steigende Inflationen, wie wir sie beispielsweise in den Jahren 2022/23 erlebten, werden für jede Branche gefährlich.

Wie es in den nächsten Jahren aussieht, kann niemand prognostizieren, der anhaltende Ukraine-Konflikt sowie die Spannungen in Nahost sorgen jedoch für kleine Unsicherheiten. Drohende Wirtschaftskrisen bewegen die Bevölkerung dazu, zuerst bei Freizeitbeschäftigungen einzusparen.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: United Newswire

Schlagwort(e): Unternehmen

22.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1886245 22.04.2024 CET/CEST