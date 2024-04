DAX: Tägliche Prognose vom 22.04.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Der t├Ągliche Blick auf den deutschen Leitindex ab 8 uhr jeden Morgen zu traden bei XTB

Unsere Prognose & Tageseinsch├Ątzung f├╝r den DAX / DE40

├ťbergeordnete Tendenz

Der DAX ist Freitagmorgen bei 17.786 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen sein TT. Dieses wurde direkt wieder zur├╝ckgekauft. Es ging mit etwas Dynamik aufw├Ąrts an die 17.900 Punkte, die Bullen haben sich aber sehr schwer getan, den Index ├╝ber diese Marke zu schieben und vor allem zu etablieren. Es ging bis zum Nachmittag nur sehr moderat aufw├Ąrts. Den Bullen ist es nicht gelungen, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Der letzte Handelstag der Woche endete mit einem Xetra Verlust. Das TH bei 17.978 Punkten wurde nachb├Ârslich abverkauft. Es ging im Zuge der Schw├Ąche wieder an und unter die 17.900 Punkte. Der DAX ging bei 17.925 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.020 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Er notiert damit 234 Punkte ├╝ber der ersten vorb├Ârslichen Notierung Freitagmorgen und 95 Punkte ├╝ber dem Tages- Wochenschluss Freitagabend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Laufrichtung in den letzten Handelstagen abw├Ąrtsgerichtet war. Nach einer kleinen Zwischenerholung ging es im weiteren Handelsverlauf abw├Ąrts. Der Index hat sich im Zuge der Abgaben mittlerweile verbindlich unter der SMA20 (aktuell bei 18.343 Punkten) etabliert. Die Tageskerze zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche war zwar gr├╝n, der obere Docht hat gestern fast die SMA20 erreicht, im Handelsverlauf hat sich die Schw├Ąche aber weiter fortgesetzt. In den letzten Handelstagen hat sich der Index zun├Ąchst stabilisieren k├Ânnen zum Wochenschluss hat der Abgabedruck aber wieder ├╝berwogen. Der Index ist im Zuge der Abgaben an die SMA50 (aktuell bei 17.920 Punkten) gerutscht. Damit hat sich das Chartbild weiter eingetr├╝bt.

Wesentlich wird sein, ob es der Index es schafft, sich per Tagesschluss weiterhin ├╝ber der SMA50 zu halten. Sollte dies gelingen, so sollten die Bullen versuchen, den DAX m├Âglichst rasch weiter aufw├Ąrts zu schieben, um das Chartbild wieder etwas zu entspannen. Bullisch aufhellen w├╝rde sich das Tageschart aber erst dann, wenn es der Index verbindlich geschafft hat, sich wieder ├╝ber der SMA20 festzusetzen. Ob sich dies allerdings in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten.

Setzen sich die B├Ąren durch und kann sich der DAX per Tagesschluss nicht ├╝ber der SMA50 halten, so k├Ânnten sich die Abgaben ausweiten. ├ťbergeordnet k├Ânnte sie den Index bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.526 Punkten) dr├╝cken.

├╝bergeordnete Einsch├Ątzung Tageschart, Prognose:: neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (aktuell bei 17.952 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass die Bullen den DAX gleich am Morgen ├╝ber die SMA20 schieben konnten. Es ging im Zuge dessen bis an die SMA50 (aktuell bei 17.950 Punkten). Trotz mehrfacher Versuche hat die Kraft gefehlt, um ├╝ber die SMA50 zu laufen und sich dar├╝ber festzusetzen. Nachb├Ârslich ging es wieder unter die 17.900 Punkte. Teile der Tagesgewinne wurden wieder abgegeben. Im Rahmen des Fr├╝hhandels ging es im Rahmen eines GAP up ├╝ber die SMA50.

Wichtig wird sein, ob es die Bullen schaffen, den Index per Stundenschluss ├╝ber der SMA50 festzusetzen. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es wieder in Richtung der SMA200 (aktuell bei 18.181 Punkten) gehen. Ob diese Durchschnittslinie allerdings heute angelaufen wird, bleibt abzuwarten.

K├Ânnen die Bullen die Bewegung nicht abbilden und rutscht der Index per Stundenschluss wieder unter die SMA20, so w├╝rde sich das Chartbild insbesondere dann eintr├╝ben, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Dies k├Ânnte ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k├Ânnten, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 17.480/65 Punkte und ├╝bergeordnet bis an die 17.250/35 Punkte zu laufen.

Vollst├Ąndigen Artikel weiterlesen





