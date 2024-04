EQS-Adhoc: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Umtauschangebot

EQS-Ad-hoc: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH: Anleiheemission, Umtauschangebot

Frankfurt am Main, 22. April 2024 - Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH hat heute beschlossen, eine Anleihe im Volumen von bis zu EUR 50 Mio. mit einer Verzinsung von 10 % und einer Laufzeit bis 2028 zur Refinanzierung ihrer EUR 50 Mio. 5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254N04, WKN: A254N0) zu begeben. Die Inhaber der Anleihe 2020/2025 sollen eingeladen werden, ihre Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2024/2028 zu tauschen. Des Weiteren ist eine Mehrerwerbsoption und eine Privatplatzierung vorgesehen. Die Einzelheiten zur neuen Anleihe 2024/2028 und zum Umtauschangebot werden am 26. April 2024 unter www.gross-partner.de/de/investoren bekanntgegeben.

