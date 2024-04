EQS-News: Pyrum Innovations AG erhält Recycled Claim Standard (RCS)-Zertifizierung für ihr Pyrolyseöl

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG erhält Recycled Claim Standard (RCS)-Zertifizierung für ihr Pyrolyseöl



22.04.2024 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG erhält Recycled Claim Standard (RCS)-Zertifizierung für ihr Pyrolyseöl

Pyrum erhält die RCS-Zertifizierung für ihr Pyrolyseöl und eröffnet neue Möglichkeiten für die nachhaltige Textilerzeugung

BASF nimmt als Kunde im Rahmen der bestehenden Kooperation RCS-zertifiziertes Pyrolyseöl ab, speist dieses in die Produktion ein und stellt über den Massenbilanzansatz Ultramid® Ccycled® her

Fortschritte beim Ausbau der Linie 2 & 3 am Stammwerk in Dillingen/Saar

Dillingen /Saar, 22. April 2024 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat die Nachhaltigkeitszertifizierung RCS für ihr Pyrolyseöl erhalten und setzt damit einen weiteren Meilenstein für die nachhaltige Textilerzeugung. Damit ist die Gesellschaft eine der Ersten, die ihr Öl nach diesem Standard zertifizieren ließ. Mit der Zertifizierung besitzt das Öl nun auch alle geforderten Nachhaltigkeitseigenschaften, die von Pyrums Kunden BASF für die Herstellung ihres Produkts „Ultramid® Ccyled®“, einem Polyamid für textile Anwendungen, benötigt werden. Pyrums zertifiziertes Pyrolyseöl wird von BASF in den Produktionsprozess eingespeist und über den Massenbilanzansatz Ultramid® Ccycled® zugeordnet. Durch das Massenbilanzverfahren und die RCS-Zertifizierung ist weiterhin eine transparente Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette gewährleistet.

Frank Reil, Head of Marketing & New Business Development Polyamides Europe bei BASF: „Im Sinne einer nachhaltigen Lieferkette freuen wir uns sehr, dass Pyrum als unser Lieferant nun auch RCS-zertifiziert ist.“

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir sind stolz darauf unsere Partner bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Mit dem RCS-Zertifikat haben wir einen weiteren Meilenstein für den Einsatz unseres Öls in der Textilindustrie erreicht. Die Zertifizierung zeigt einmal mehr, dass unser Öl qualitativ den fossilen Rohstoffen in nichts nachsteht. Auch in der Zukunft werden wir weiterhin gemeinsam mit unseren Partnern an neuen Lösungen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft arbeiten.“

Derweil werden die Vorbereitungen für die nächste Inbetriebnahmefahrt des zweiten Reaktors am Stammwerk in Dillingen getroffen. Ziel ist die Eigenverstromung durch das Thermolysegas. Reaktor 2 konnte in der Zwischenzeit auf über 80 % seiner Nennleistung hochgefahren werden und befindet sich derzeit im Wartungsstillstand bis zur geplanten Inbetriebnahme innerhalb der nächsten zwei Wochen. Ebenso wird Reaktor 3 für seine erste Inbetriebnahmefahrt vorbereitet. Der Start ist für die 18. Kalenderwoche (29. April bis 2. Mai 2024) vorgesehen.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

22.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrum Innovations AG Dieselstraße 8 66763 Dillingen/Saar Deutschland Telefon: +49 6831 959 480 E-Mail: contact@pyrum.net Internet: www.pyrum.net ISIN: DE000A2G8ZX8 WKN: A2G8ZX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München EQS News ID: 1885977

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1885977 22.04.2024 CET/CEST