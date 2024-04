EQS-News: SFC Energy AG mit innovativen Brennstoffzellen auf der HANNOVER MESSE 2024 – Vorstellung der Pilotreihe EFOY H2PowerPack X50 als bisher leistungsstärkste Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy AG mit innovativen Brennstoffzellen auf der HANNOVER MESSE 2024 – Vorstellung der Pilotreihe EFOY H2PowerPack X50 als bisher leistungsstärkste Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung



22.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG – Pressemitteilung

SFC Energy AG mit innovativen Brennstoffzellen auf der HANNOVER MESSE 2024 – Vorstellung der Pilotreihe EFOY H2PowerPack X50 als bisher leistungsstärkste Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung der Gesellschaft

Brunnthal/München/Hannover, 22. April 2024 – Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, ist erneut mit einem eigenen Stand (Halle 13, Stand C04) auf der diesjährigen HANNOVER MESSE vertreten. Auf der weltweit wichtigsten Industrieschau vom 22. bis 26. April 2024 präsentieren Unternehmen unter anderem aus Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie Energiewirtschaft unter dem Motto „Energizing a Sustainable Industry“ neue Technologien. SFC Energy ist mit mehreren Brennstoffzellenlösungen zur mobilen und stationären Energieversorgung sowie einer leistungsstarken Produktneuheit vertreten.

Premiere des EFOY H2PowerPack mit bis zu 200 kW Leistung im Clusterbetrieb

SFC Energy stellt auf der Messe erstmals die Pilotreihe EFOY H2PowerPack als bisher leistungsstärkste Brennstoffzellenlösung der Gesellschaft vor. Mit dem EFOY H2PowerPack („EFOY Hydrogen Power Pack“) erhalten Nutzer eine kontinuierliche elektrische Ausgangsleistung von 50 kW für ihre Anwendungen. Das EFOY H2PowerPack X50 ist eine zuverlässige, wartungsarme, emissionsfreie(1)und damit nachhaltige Alternative zu umwelt- und klimaschädlichen Stromerzeugern wie Dieselgeneratoren.

Die emissionsfreie Energielösung ist mit Standard 400 V AC Anschlüssen, einer integrierten Lithium-Batterie, einer 300 bar Wasserstoffschnittstelle und einem nutzerfreundlichen Bedienfeld ausgestattet. Dank „Plug&Play“-Schnittstellen ist die neue Energielösung für Kunden sofort einsatzbereit sowie einfach in der Handhabung. Um noch höhere Leistungsanforderungen zu bedienen, können bis zu vier EFOY H2PowerPack zusammengeschlossen werden und ermöglichen im Clusterbetrieb eine Leistung bis zu 200 kW.

Zu den Zielanwendungen gehören daher neben der Notstromversorgung, z. B. zur IT-Absicherung und in Krankenhäusern, auch die mobile Stromversorgung von Baustellen und Events sowie die kontinuierliche Stromversorgung von z. B. autarken Unternehmen. Mit dem Vorstoß in höhere Leistungsklassen reagiert SFC Energy auf eine entsprechend hohe Marktnachfrage. Die Serienüberführung und Markteinführung ist für Anfang 2025 geplant, erste Pilotinstallationen im laufenden Jahr.

Björn Ledergerber, Senior Vice President Hydrogen & Corporate Development der SFC Energy AG: „Im EFOY H2PowerPack X50 steckt unser langjähriges Know-how aus der Entwicklung und dem Einsatz von Brennstoffzellentechnologie. Nach der Serienüberführung des H2Genset(2)Anfang April zeigt SFC mit einer Bandbreite von 50 kW bis maximal 200 kW die nächste Produktinnovation. Damit decken wir nun auch das von Kunden gewünschte Leistungsspektrum für Anwendungen ab, die eine stärkere elektrische Leistung erfordern. Da die neue Lösung auf Wasserstoff basiert, reduziert sich für Kunden der Wartungsbedarf bei gleichzeitiger Emissionsfreiheit(1) während des Betriebs.“

SFC Energy zeigt breites Lösungsportfolio zur Energieerzeugung für den weltweiten Einsatz

Mit über 200.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt ist die HANNOVER MESSE die wichtigste Leistungsschau der deutschen Industrie. Als einer der führenden Entwickler und Produzenten von Brennstoffzellen präsentiert SFC Energy einen Querschnitt des Gesamtproduktportfolios mit unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten. Am Messestand von SFC Energy werden neben der Produktneuentwicklung EFOY H2PowerPack X50 weitere Brennstoffzellenlösungen auf Wasserstoff- und Methanolbasis ausgestellt. SFC Energy zeigt damit sowohl die langjährige Kompetenz für Innovationen im Brennstoffzellenbereich als auch die Überführung dieser in die Serienproduktion.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die HANNOVER MESSE ist für uns ein perfekter Ort, um die Vorteile von Brennstoffzellen in der stationären und mobilen Energieerzeugung sowie die Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten einem internationalen Publikum zu präsentieren. Als ein führender und profitabler Anbieter von Brennstoffzellenlösungen profitieren wir erheblich von der positiven breiten Wahrnehmung, welche wir zudem durch den gezielten Ausbau unserer internationalen Expansion verbessern. SFC bestätigt mit seinem breiten Produktportfolio den Ruf als Innovationsführer für nachhaltige Energielösungen auf Methanol- und Wasserstoffbasis und leistet so einen konkreten Beitrag zu einer klimaneutralen Gesellschaft.“

Pressekonferenz inkl. Neuheiten- und Produktpräsentation

Anlässlich der HANNOVER MESSE 2024 lädt SFC Energy am 22. April 2024 von 11:00 bis 12:00 Uhr zu einer Pressekonferenz in Halle 13 an Stand C04 ein. Vorgestellt werden das EFOY H2PowerPack X50 als neueste Produktentwicklung der Gesellschaft sowie weitere Brennstoffzellenlösungen auf Wasserstoff- und Methanolbasis. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an pr@sfc.com.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

(1) Im Betrieb werden keine Emissionen (CO2, CO, NOx) oder Feinpartikel ausgestoßen.

(2) Mehr Informationen unter www.h2-genset.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen operative Niederlassungen in den Niederlanden, Rumänien, Indien, UK, USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Kontakt Investor Relations und Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

22.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1885091

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1885091 22.04.2024 CET/CEST