EQS-News: Tosyalı gewinnt die Ausschreibung für die 'Rheinwasserleitung (RWTL)', eines der wichtigsten Umweltprojekte in Deutschland

Emittent / Herausgeber: Tosyali Holding / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

Tosyalı gewinnt die Ausschreibung für die 'Rheinwasserleitung (RWTL)', eines der wichtigsten Umweltprojekte in Deutschland



22.04.2024 / 13:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Tosçelik Spiral Boru, eines der erfolgreichen Unternehmen von Tosyalı, dem globalen Stahlproduzenten der Türkei und größten Rohrhersteller Europas, hat die Ausschreibung für die "Rheinwasserleitung" (RWTL) gewonnen.

Köln - Die Rheinwasserleitung (RWTL) ist eines der wichtigsten Umweltprojekte in Deutschland, das Wasser aus dem Rhein zur Verfüllung stillgelegter Tagebaue bringen soll. Im Rahmen dieses Projekts, das von RWE, einem der führenden deutschen Energieunternehmen, durchgeführt wird, wird Tosçelik Spiral Boru 130.000 Tonnen und 105.600 Meter Großrohre mit einem Durchmesser von 2235 mm liefern. Tosyalı und RWE Power unterzeichneten den Vertrag im RWE-Kongresszentrum Schloss Paffendorf in der Nähe von Köln.

Fuat Tosyalı, Vorstandsvorsitzender von Tosyalı, sagte zu diesem Projekt: "Als Europas größter Hersteller von grünen Stahlrohren hat dieses Projekt für uns eine besondere Bedeutung, da die Idee einzigartig ist. Bei Tosyalı haben Investitionen in die Nachhaltigkeit an jedem Punkt unserer Produktion Priorität und wir investieren bewusst in grüne Transformationstechnologien. Wenn also ein Projekt mit höchster Umweltsensibilität angekündigt wird, wie die Rheinwasserleitung, sind wir umso mehr motiviert, uns mit unseren Stahlrohren mit niedrigem Kohlenstoff-Fußabdruck zu beteiligen."

Dr. Lars Kulik, CTO von RWE Power: "Für unser Projekt benötigen wir große, qualitativ hochwertige Rohre, die jahrzehntelang Wasser aus dem Rhein zu den Bergwerkseen leiten werden. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Ausschreibung war die Haltung des Herstellers gegenüber der Umwelt. Wir freuen uns, Tosyalı mit seiner vertikal integrierten Produktion vom Rohstoff bis zum Endprodukt an unserer Seite zu haben, die Nachhaltigkeit und höchste Technologie in der Produktion gewährleistet. Mit ihrer Unterstützung werden wir die Tagebaue nachhaltig in attraktive Seen verwandeln - zum Nutzen kommender Generationen."

Tosçelik Spiral Boru, eines der erfolgreichen Unternehmen von Tosyalı, Türkiye's globalem Stahlproduzenten und einer der größten Spiralrohrproduzenten in Europa, wächst weiter, indem es sich mit den getroffenen Vereinbarungen an neuen Projekten beteiligt und weiterhin zur grünen Transformation beiträgt, die im Rahmen des EU Green Deal in vielen europäischen Ländern initiiert wurde.

Grüne Transformationsbrücke von Türkiye nach Deutschland

Der deutsche Energiekonzern RWE wird bis 2030 den Betrieb von Kohlekraftwerken und Tagebauen einstellen. Mit diesem Projekt wird das Unternehmen die stillgelegten Tagebaue in Garzweiler und Hambach rekultivieren und in Seen verwandeln. Dazu wird das Unternehmen Wasser aus dem Rhein bei Düsseldorf und Köln durch 45 km unterirdische Druckleitungen pumpen. Damit werden nicht nur ehemalige Tagebaue der Natur zurückgegeben, sondern auch geschützte Feuchtgebiete mit sauberem Wasser versorgt und der regionale Grundwasserspiegel stabilisiert.

Tosçelik-Spiralrohre aus umweltfreundlichem Stahl werden für das Projekt verwendet

Tosyalı, das RWE als Lieferant für diese Investition im Rahmen der grünen Transformation unter Vertrag genommen hat, realisiert die Stahlproduktion mit dem niedrigsten Kohlenstoff-Fußabdruck in der Branche. Tosyalı, das in seinen Anlagen in der Türkei und in Algerien nachhaltigkeitsorientierte Investitionen tätigt, ist mit seinen Investitionen in saubere Energiequellen wie Solar und Wasserstoff einer der Pioniere der Branche in der grünen Stahlproduktion weltweit. In der Türkei hat das Unternehmen mit dem SPP-Projekt eine installierte Leistung von 235 MW erreicht, die durch die gleichzeitige Investition in alle seine Anlagen realisiert wurde, und ist damit das Unternehmen mit der größten Aufdach-SPP der Welt. Mit diesem Projekt ist es auch einer der umweltfreundlichsten Stahlproduzenten der Welt, da es rund 171 Millionen kg Kohlenstoffemissionen vermeidet. Tosyalı investiert auch in Wasserstoff, die Energie der Zukunft, mit Technologien der neuen Generation. Die zweite DRI-Produktionsanlage in Algerien, die mit MIDREX-Technologie realisiert wurde, wird zu 100 % mit Wasserstoff betrieben werden können. Mit diesen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investitionen produziert Tosyalı den grünsten und umweltfreundlichsten Stahl der Welt und hat den niedrigsten Kohlenstoff-Fußabdruck der Welt.

Bei der bedeutenden Investition von RWE in die grüne Transformation werden die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, umweltfreundlichen Stahlrohre von Tosyalı zum Einsatz kommen. Das Projekt, das den Bau einer dreisträngigen Stahlpipeline auf einer etwa 45 km langen Strecke umfasst, soll Ende 2024 beginnen und bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

Kontakt:

Doğukan Ünal

DHA International Relations

+905335476869

dunal@dha.com.tr

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.