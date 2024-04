GNW-Adhoc: Exterro spendet preisgekrönte Lösung für digitale Forensik für die IACIS-Schulungsveranstaltung 2024

^PORTLAND, Oregon, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der führende Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Schulungsveranstaltung der International Association for Computer Information Systems (IACIS) im Jahr 2024 unterstützen wird, indem es über 2,7 Mio. USD in Form von Abonnements für seine renommierte Lösung für digitale Forensik, das FTK Forensic Toolkit, spendet. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert bietet die IACIS Studierenden auf der ganzen Welt eine hochmoderne Ausbildung in Computerforensik. Die Spende unterstreicht das langfristige Engagement von Exterro für die digitale Forensik und seine Aufgabe, Ermittlern zu helfen, Fälle schneller abzuschließen. Das FTK Forensic Toolkit von Exterro, das mit dem Globee Cybersecurity Award 2024 in zwei Kategorien ausgezeichnet wurde (https://www.exterro.com/about/news/exterro-ftk-forensic-toolkit-named-the- winner-in-two-categories-at-the-2024-globee-awards-for-cybersecurity), ist eine Lösung für die komplexen Herausforderungen der Computer- und Mobilgeräteforensik und bietet wiederholbare, vertretbare Funktionen für die Sammlung, Verarbeitung und Überprüfung von Festplattenabbildern. Das Toolkit wurde in der Community für digitale Forensik für seine Geschwindigkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit gelobt. ?Um den größtmöglichen Nutzen aus forensischen Softwarelösungen zu ziehen, muss man Zugang zu Schulungen haben, die nicht nur die Merkmale und Funktionen der Technologie, sondern auch die Rollen und Verantwortlichkeiten der Ermittler berücksichtigen", so Sarah Hargreaves, Vice President of Global Training bei Exterro. ?Exterro fühlt sich geehrt, den Ermittlern, die eine entscheidende Rolle für die Sicherheit unserer Gemeinden spielen, modernste Technologie - und die Schulung für deren effiziente Nutzung - zur Verfügung stellen zu können." Die Spende bietet den diesjährigen IACIS-Teilnehmern eine volle 12-monatige virtuelle Lizenz und eine Schulung für das Exterro FTK Forensic Toolkit for Law Enforcement, nachdem sie auf der Konferenz ihre Zertifizierung erhalten haben. Die Lizenz umfasst: * alle Funktionen der FTK Connect-Automatisierungs-Engine, einschließlich Fallerstellung, Beweismittelverarbeitung, Suche und Kennzeichnung von Ergebnissen, Datenexport und mehr * Den vollständigen On-Demand-Schulungskurs mit kostenloser ACE-Zertifizierung * Zugang zu monatlichen exklusiven IACIS-Schulungen und -Sprechstunden ?Softwarespenden unserer Sponsoren wie Exterro spielen für Studierende eine entscheidende Rolle beim Lernen", so Richard Johnson, IACIS Marketing Director. ?Die Studierenden werden alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die CFCE-Zertifizierung zu erlangen. Die Spenden bieten den Studierenden die einmalige Gelegenheit, sich mit der Software und ihrer Funktion vertraut zu machen. In dieser Umgebung finden die Studierenden wirklich heraus, was sie für ihre Arbeit brauchen, und dieses Gespräch beginnt immer mit Software." Fortschritte in der Aus- und Weiterbildung sind für die Verbesserung der Cybersicherheitspraktiken und die Bekämpfung von Cyber-Bedrohungen unerlässlich. Die IACIS widmet sich der Ausbildung und Zertifizierung im Bereich der digitalen Forensik, indem sie auf die Strafverfolgung ausgerichtete Mitgliedsdienste, Schulungen und Zertifizierungen anbietet. Alle BCFE-Ausbilder und -Schulungsleiter der IACIS sind Certified Forensic Computer Examiners (https://iacis.com/certification/cfce/) und auf dem Gebiet der Computerforensik tätig. Sie arbeiten mit der Organisation zusammen, um das Schulungsmaterial jährlich zu überprüfen und aufzufrischen. Partnerschaften zwischen der Industrie und dem Bildungswesen bei der Beseitigung von Qualifikationslücken und der Förderung von Innovationen sind von entscheidender Bedeutung, um das Schulungsmaterial sachdienlich zu halten und an die sich entwickelnden Anforderungen der Prüfer im Bereich der digitalen Forensik anzupassen. Die IACIS-Schulungsveranstaltung 2024 findet vom 22. April bis 3. Mai 2024 in Orlando, Florida, statt. Um mehr über Exterros FTK für Strafverfolgungsbeamte zu erfahren, besuchen Sie die Website von Exterro (https://www.exterro.com/law- enforcement-market). Über Exterro, Inc. Exterro befähigt Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, bessere rechtliche, regulatorische und ermittlungsbezogene Ergebnisse zu erzielen, Geld zu sparen und die Auswirkungen von Bedrohungen zu minimieren, indem es gegen Datenrisiken vorgeht. Die Software des Unternehmens für das Datenrisikomanagement ist die einzige umfassende Plattform, die Datenermittlung, Automatisierung, Workflow- Optimierung und verantwortungsbewusste KI kombiniert, um Einblicke in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz und Data Governance, rechtlichen Abläufen, digitalen Ermittlungen, Cybersecurity-Reaktionen und Compliance zu ermöglichen. Tausende von Teams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, bei Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/) Über die IACIS Die IACIS ist eine gemeinnützige, ehrenamtliche Organisation, die sich ganz der Ausbildung, Zertifizierung und Bereitstellung von Mitgliedsdiensten für Computerforensiker auf der ganzen Welt verschrieben hat. Die 1990 gegründete IACIS ist international stetig gewachsen und hat sich zu einer angesehenen Berufsorganisation mit internationalem Renommee entwickelt. Das IACIS- Zertifizierungsprogramm hebt die Organisation deutlich von anderen forensischen Programmen ab. Die Zertifizierungskandidaten müssen hohe Anforderungen erfüllen und ein umfassendes Verständnis der Kernkompetenzen der forensischen Zertifizierung nachweisen, um das begehrte Zertifikat Certified Forensic Computer Examiner (CFCE) zu erhalten. Kontakt: Hazel Ramirez (Exterro) hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com) °