Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum geplanten Veteranentag

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum geplanten Veteranentag:

"Damit kein Missverständnis aufkommt: Wer in der Bundeswehr zum Schutz von uns allen Dienst an der Waffe leistet, verdient unseren Respekt. Erst recht, wenn er dazu lebensbedrohliche Einsätze bestreitet. Er verdient auch, ordentlich bezahlt zu werden - einen Sold, der den Risiken seines Jobs gerecht wird. Zudem verdient er, dass ihn der Staat so ausrüstet, dass er seiner gemeinnützigen Aufgabe gerecht werden kann. Wenn dies alles gewährleistet wäre, ließe sich auch über einen Veteranentag diskutieren. So aber entsteht der Eindruck, dass mit dem neuen Kalendereintrag nur andere Versäumnisse überspielt werden sollen - ein miserabler Dienst an den Soldaten."/DP/jha