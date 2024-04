Sentiment-Report: Worum sich Anleger Sorgen machen

Was beschäftigt Anleger und Investioren in Deutschland? Dazu hat der Online-Broker IG Europe aktuelle Daten. Der IG Kunden-Sentiment Report ist eine halbjährliche Untersuchung der Kernmärkte der IG Group, die darauf abzielt, die Stimmung, das Vertrauensniveau und die Sorgen der Kunden zu verstehen, indem sie ihre finanziellen Ziele, Ambitionen, Finanzmärkte, Portfolio-Performance und zukünftigen Handelsabsichten untersucht.

Die jüngste Umfrage – die fünfte in dieser Reihe – wurde zwischen dem 4. Dezember 2023 und dem 20. Dezember 2023 mit 2.750 IG-Kunden aus Deutschland, Australien, Singapur, Japan und Großbritannien durchgeführt. Die Mehrheit (76 %) von IGs Privatanlegern und -händlern in Deutschland ist besorgt über die Lebenshaltungskostenkrise. Trotzdem gaben lediglich 4 % der befragten Kunden an, dass sie ihren Börsenhandel einschränken wollen, und nur 6 % planen, ihre Investitionen zu reduzieren.

