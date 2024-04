EQS-News: Source Agriculture gibt den Kauf von ertragreichem Ackerland in Illinois bekannt

Emittent / Herausgeber: Source Agriculture Corp. / Schlagwort(e): Ankauf/Kapitalmaßnahme

Source Agriculture gibt den Kauf von ertragreichem Ackerland in Illinois bekannt



23.04.2024 / 17:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Source Agriculture freut sich, den Kauf eines 158 Hektar großen ertragreichen Ackerlandes in Macon County, Illinois (USA), bekannt zu geben. Das Ackerland, das einen hohen Produktivitätsindex von rund 139 aufweist, wurde für 2,732 Millionen Dollar erworben.

Unterstützung von Investoren ermöglicht den Kauf

Der Erwerb einiger der produktivsten Ackerflächen der Welt ist ein bedeutender Schritt im Rahmen des Engagements von Source Agriculture, die nachhaltige Landwirtschaft zu revolutionieren und regionale Umweltinitiativen voranzutreiben.

Die Source Agriculture Corp. bedankt sich bei ihren Aktionären für die Möglichkeit, diese Akquisition zu tätigen, und für ihre kontinuierliche Unterstützung auf dem Weg zum Marktführer in der US-Landwirtschaft.

Vare Grewal (President von Source Agriculture Corp.) sagte: "Wir freuen uns sehr über diesen jüngsten Erwerb. Unsere Partner in Illinois waren maßgeblich an diesem Erwerb beteiligt, und wir freuen uns auf viele weitere Akquisitionen, bis wir das größte Ackerland Investment Unternehmen in den USA sind."

Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft

Das neue Ackerland liegt in der Nähe von Umspannwerken sowie Stromleitungen und bietet der Source Agriculture die Möglichkeit, durch die Installation eines hochmodernen Projekts für erneuerbare Energien Einnahmen zu generieren.

Darüber hinaus hat Source Agriculture mit einem der renommiertesten landwirtschaftlichen Betriebe der Region einen Vertrag über den Anbau von Sojabohnen und Mais zu einem überdurchschnittlichen Pachtzins abgeschlossen. Source Agriculture wird weiterhin mit den Landwirten zusammenarbeiten, um auf nachhaltige Anbaumethoden umzustellen, grüne Initiativen zur Kohlenstoffbindung zu ergreifen und Carbon Credits zu verkaufen.

Da die Welt gegen die globale Erwärmung und den Klimawandel kämpft, sucht Source Agriculture weiterhin nach Ackerland in wasserreichen Gebieten mit hoher Bodenqualität. Neben der Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken sind diese Gebiete ideal für die Einführung grüner Initiativen wie Projekte für erneuerbare Energien.

Über Source Agriculture Corp.

Source Agriculture hat seinen Sitz in Reno, Nevada, USA. Es handelt sich um ein Unternehmen für den Erwerb von Ackerland, das sich auf den Erwerb von reichhaltigem Ackerland in den USA spezialisiert hat. Sie konzentrieren sich auf den Erwerb und die Investition in Ackerland mit reichhaltigen Wasserressourcen, die für eine hohe Produktivität und das Potenzial für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und grüner Initiativen wie Emissionsgutschriften entscheidend sind. Source Agriculture hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert für seine Aktionäre zu steigern und das größte Unternehmen für Ackerland in den Vereinigten Staaten zu werden.

Kontakt:

E-Mail: info@sourceagriculture.com

Telefon: 1-888-777-7409

Website: www.Sourceagriculture.com

