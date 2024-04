Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu FDP

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu FDP:

"Hinter den ruppigen Umgangsformen steckt auch eine berechtigte Sorge. Die FDP wird es in diesem und im nächsten Jahr schwer haben, die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen zu knacken. Das liegt daran, dass die Partei zunehmend verzichtbar erscheint. "Kriegstüchtig"? Vielleicht. Doch ihre Wirtschaftskompetenz, auf die sie immer so stolz war, ist in der aktuellen Ampel-Koalition nicht mehr erkennbar. Das Land kriselt reformfaul vor sich hin. SPD, Grüne und Liberale verteilen oder verteidigen Wohltaten: vom üppigen Bürgergeld bis zur Rente mit 63. Klar, dass das nicht passt. Und folgerichtig, wenn die Liberalen sich jetzt distanzieren. Das macht die Koalition nicht kaputt, aber noch etwas ungemütlicher. Muss ja auch nur noch eineinhalb Jahre halten."/yyzz/DP/ngu