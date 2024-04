TRADINGIDEE des Tages KRYPTO 🔴 Ethereum (23.04.2024)

Ethereum hat in letzter Zeit eine Aufw√§rtskorrektur erfahren. Ein Blick auf das H4-Intervall zeigt jedoch, dass es den Verk√§ufern gelungen ist, den Anstieg an einem wichtigen Widerstand zu stoppen. Der Preis dieser Kryptow√§hrung ist von dem Bereich um 3.220 $ zur√ľckgegangen, der durch die vorherigen Preisreaktionen sowie den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt markiert wird.

Fakten:

Ethereum prallte an dem wichtigen Widerstand bei 3.220 USD ab

Der Preis liegt unter dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt

Die kurzfristige Stimmung bleibt bärisch

Background & Meinung

Ethereum hat in letzter Zeit eine Aufw√§rtskorrektur erfahren. Ein Blick auf das H4-Intervall zeigt jedoch, dass es den Verk√§ufern gelungen ist, den Anstieg an einem wichtigen Widerstand zu stoppen. Der Preis dieser Kryptow√§hrung ist von dem Bereich um 3.220 $ zur√ľckgegangen, der durch die vorherigen Preisreaktionen sowie den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt markiert wird. In Anbetracht dessen scheint eine Fortsetzung des Abw√§rtstrends m√∂glich. In Anbetracht dessen w√§re eine m√∂gliche Tradingidee f√ľr hochspekulative Trader, eine Short-Position auf Ethereum zum Marktpreis mit zwei Zielen einzugehen: 3000 und 2860. Dabei w√§re es angemessen, eine Stop-Loss Order bei 3290 zu platzieren...





