Dax-Anleger bleiben risikofreudig - Warten auf Ifo-Index

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hält zur Wochenmitte an.

Der Dax kletterte am Mittwochvormittag um 0,2 Prozent auf 18.173 Punkte. Rückenwind lieferten Kursgewinne an den US-Börsen, wo die laufende Bilanzsaison für Kauflust sorgte. "Die Anleger haben wieder in den Risk-On-Modus geschaltet und die Korrektur für beendet erklärt", sagte Experte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Chipwerte zogen im Sog der Wall Street und einer Prognoseanhebung des niederländischen Branchenschwergewichts ASM International besonders stark an. Titel von Infineon, Aixtron und Elmos Semiconductor legten zwischen drei und sieben Prozent zu.

Unter die Räder gerieten die Aktien des Biotech-Konzerns Evotec, die nach Vorlage der Bilanz mehr als neun Prozent abgaben. Für lange Gesichter habe vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr gesorgt, sagte ein Händler. Evotec peilt für den Umsatz und das bereinigte Ebitda ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich an.

Am Vormittag steht noch das an den Finanzmärkten stark beachtete Konjunkturbarometer des Münchner Ifo-Instituts an. Wenn die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Experten richtig liegen, wird sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen im April weiter verbessern.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)