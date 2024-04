GNW-Adhoc: EMGA sichert Finanzierung von 15 Mio. US-Dollar für Banco Improsa in Costa Rica

^LONDON, April 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP

(EMGA) gibt in Zusammenarbeit mit der Banco Improsa bekannt, dass sie eine Kreditlinie in Höhe von 15 Millionen US-Dollar von der Japan International Cooperation Agency (JICA) erhalten hat. Head of Investment Banking und Managing Director von EMGA, Sajeev Chakkalakal, dazu: ?Trotz des schwierigen globalen makroökonomischen Umfelds freuen wir uns, dass wir Banco Improsas Vision, KMU in Costa Rica zu unterstützen, erneut unterstützen und diese Finanzierungslösung abschließen konnten." Felix Alpizar Lobo, General Manager von Banco Improsa, kommentierte die Transaktion mit den Worten: ?Diese Finanzierung bekräftigt unser Engagement für die Stärkung des KMU-Segments in Costa Rica. Die Banco Improsa ist stolz darauf, das Ziel der JICA zu teilen, einen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum der Entwicklungsländer zu leisten." Jeremy Dobson, Managing Director der EMGA, fügte hinzu: ?Das starke Management und die gesunde Finanzlage von Banco Improsa waren die Schlüsselfaktoren, die dem Investmentbanking-Team der EMGA geholfen haben, diese Finanzierung zu sichern, und diese JICA-Fazilität wird die Fähigkeit von Banco Improsa weiter stärken, ihren Kernbestand an KMU-Krediten auszubauen." JICA Die Japan International Cooperation Agency ist eine Regierungsbehörde, die den größten Teil der offiziellen Entwicklungshilfe für die japanische Regierung leistet. Sie hat die Aufgabe, das wirtschaftliche und soziale Wachstum der Entwicklungsländer zu unterstützen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. EMERGING MARKETS GLOBAL ADVISORY LLP (EMGA) EMGA, mit Büros in London und New York, unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Suche nach neuem Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team der EMGA verfügt über die jahrzehntelange Erfahrung, die notwendig ist, um Transaktionen für ihre Kunden in den Schwellen- und Grenzmärkten der Welt durchzuführen, einschließlich Costa Rica, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalbildung und strategische Beratung in verschiedenen Konjunkturzyklen baut EMGA seine geografische Reichweite und sein Serviceangebot weiter aus und festigt seinen Platz auf dem Markt als eine der branchenweit herausragenden, auf Schwellenländer fokussierten Nischen-Investmentbanken. BANCO IMPROSA Sie ist eine Geschäftsbank mit mehr als 37 Jahren Erfahrung, deren Geschäftsmodell auf Beziehungen und Nischenmärkte ausgerichtet ist und die sich unter anderem auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen und Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert hat. Die Banco Improsa war eine der ersten Privatbanken in Costa Rica, die ihren Kunden nicht-finanzielle Dienstleistungen anbot, und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beratung und Unterstützung von KMU. Der wichtigste Erfolgsfaktor der Banco Improsa ist ihr Engagement für hohe Standards in Bezug auf einen agilen und flexiblen Service, der ihr zusammen mit dem Angebot maßgeschneiderter Finanzlösungen eine solide Position in diesen Segmenten verschafft hat. Die Banco Improsa ist eine Tochtergesellschaft der Grupo Financiero Improsa (GFI). Kontaktinformationen: info@emergingmarketsglobaladvisory.com (mailto:info@emergingmarketsglobaladvisory.com) °