DAX® - Klassische Korrekturflagge

Nach dem dynamischen Ausbruch vom Vortag blieben dem DAX® gestern weitere Anschlussgewinne verwehrt. Vielmehr testete das Aktienbarometer ein Fibonacci-Level (18.068 Punkte) zurück. Dennoch haben die deutschen Standardwerte zuletzt die 50-Tages-Linie (akt. bei 17.823 Punkten) als Sprungbrett genutzt, sodass die Atempause des 2. Quartals unter dem Strich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden kann (siehe Chart). Dieses Kursmuster macht den Osterrückschlag vergessen und legt perspektivisch einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch vom 2. April bei 18.567 Punkten nahe. Für dieses konstruktive Szenario liefert der Chartverlauf des DAX®-Kursindex möglicherweise ein weiteres Argument, denn ohne Berücksichtigung der Dividenden hat der DAX® zuletzt einen idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 6.900 Punkten vollzogen. Als Absicherung im Performanceindex dient indes die Kombination aus der ehemaligen oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 17.877 Punkten) und dem o. g. Durchschnitt der letzten 50 Tage (17.823 Punkte). Wenngleich noch zwei Handelstage zu absolvieren sind, ist der DAX® klar auf Kurs, was die Erholungschancen nach zuvor drei roten Wochenkerzen in Serie, betrifft (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 22. April).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

