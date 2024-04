EQS-News: ENERSIDE verkauft Agri-Solar und Batterieprojekt in Italien an Chint Solar

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

ENERSIDE verkauft Agri-Solar und Batterieprojekt in Italien an Chint Solar



25.04.2024 / 09:00 CET/CEST

ENERSIDE gab heute den Verkauf eines 360 MWp Agri-PV Projekts mit einem integrierten Batteriespeichersystem (BESS) von 82,5 MWh in Sardinien, Italien, bekannt. Der Erwerber ist Chint Solar Europe („Chint Solar“), die das Projekt über die Tochtergesellschaft Chint Solar Italy Projects BV erwirbt. Capcora, ein deutsches Beratungsunternehmen, fungierte als exklusiver M&A-Berater für ENERSIDE auf der Verkäuferseite.



Das Projekt „Palmadula“, eine Freiflächenanlage mit einer voraussichtlichen Kapazität von 360 MWp sowie ein integriertes Batteriespeichersystem mit einer voraussichtlichen Einspeisekapazität von 82,5 MWh, befindet sich auf Sardinien. Es ist derzeit eines der größten Einzelprojekte in Italien und erstreckt sich über 900 Hektar, darunter auch Flächen, die für Ackerbau und Schafweiden vorgesehen sind. Das Projekt befindet sich derzeit in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und wird voraussichtlich im Jahr 2025 den Status "ready-to-build" (RTB) erreichen.



Der Verkauf wurde durch einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen, und die Parteien haben gegenseitig Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart.



"Wir freuen uns, dass wir den Verkauf dieses einzigartigen und immensen Projekts im Rahmen eines Forward Sales Agreements erfolgreich abschließen konnten. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein für uns in Italien dar und steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen, das Kapital in unserer Entwicklungspipeline zu recyceln", kommentiert Jaume Solà, CFO von Enerside.



"Wir freuen uns über den Erwerb dieses bedeutenden Projekts auf Sardinien, das sich nahtlos in unsere langfristige Wachstumsstrategie einfügt. Wir sehen ein großes Potenzial in Agri-Photovoltaik- und BESS-Anlagen und setzen uns für ihren weiteren Erfolg ein. Diese Akquisition stärkt unsere Position auf dem Markt und erweitert unser europäisches Portfolio", fügt Oliver Schweininger, CEO/Geschäftsführer von Chint Solar Europe, hinzu.



"Wir freuen uns sehr, dass wir ENERSIDE beim erfolgreichen Abschluss des Verkaufs dieser bahnbrechenden Kombination aus einem Photovoltaik- und Batterie-Portfolio an Chint Solar unterstützt haben. Diese Transaktion unterstreicht unser ungebrochenes Engagement auf dem italienischen Markt und unser Bestreben, grenzüberschreitende strategische Partnerschaften im Bereich erneuerbarer Energien zu fördern", sagt Jochen Magerfleisch, Managing Partner bei Capcora.



Auf rechtlicher Seite wurde ENERSIDE von RCD Legal beraten, während Chint Solar bei der Transaktion von Legance unterstützt wurde. REA unterstützte als technischer Berater, während Capcora als alleiniger M&A-Berater fungierte.



Über ENERSIDE

Enerside ist ein vertikal integriertes Unternehmen im Bereich der photovoltaischen Solarenergie, das sich durch sein starkes industrielles Profil und seine geografische Diversifizierung auf den Märkten mit dem größten Potenzial für Solarenergie (Spanien, Italien, Brasilien und Chile) auszeichnet.

Das Unternehmen ist derzeit dabei, die Entwicklung von 7 GW an differenzierten, hochqualifizierten Projekten mit einem fortgeschrittenen Reifegrad voranzutreiben, die ihm eine exzellente Position zur Erfassung des Nachfragewachstums und eine große Kapazität zur Wertschöpfung durch den Verkauf von Projekten in der RTB-Phase (Ready to Build) und durch die direkte Nutzung eines Teils der Pipeline als unabhängiger Energieerzeuger (IPP) verschaffen.

www.enerside.com



Über Chint Solar

CHINT wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen mit einem ausgedehnten Geschäftsnetzwerk in über 140 Ländern mit mehr als 40.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 18,5 Milliarden USD. Chint Solar wurde 2006 gegründet und ist an der Börse als eines der führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien notiert. Chint Solar ist auch ein führender globaler Downstream-Projektentwickler, der in der Projektentwicklung, Finanzierung, Realisierung und dem Betrieb von Solarparks tätig ist. Mit mehr als 10,5 GWp abgeschlossener Projekte in verschiedenen Regionen hat Chint Solar eine beachtliche Erfolgsbilanz aufgebaut. Chint Solar hat 11,5 GWp Solarprojekte (einschließlich Wohngebäude) auf der ganzen Welt in seiner Bilanz, was das Unternehmen zu einem der größten unabhängigen Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien macht. Im Jahr 2016 hat Chint Solar ein spezielles europäisches Projektentwicklungsteam gebildet und ist in der Projektentwicklung in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Ungarn und dem Vereinigten Königreich tätig.

www.chintsolar.com



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

