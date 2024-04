EQS-News: HelloFresh SE vermeldet Quartalsumsatz von ca. €2,07 Mrd. / Produktkategorie für Fertiggerichte wächst zügig und expandiert in weitere Länder

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

HelloFresh SE vermeldet Quartalsumsatz von ca. €2,07 Mrd. / Produktkategorie für Fertiggerichte wächst zügig und expandiert in weitere Länder



25.04.2024 / 07:09 CET/CEST







HelloFresh SE vermeldet Quartalsumsatz von ca. €2,07 Mrd.

Produktkategorie für Fertiggerichte wächst zügig und expandiert in weitere Länder

Im ersten Quartal 2024 erreichte die HelloFresh Gruppe einen Umsatz von ca. €2,07 Milliarden, ein währungsbereinigtes Wachstum von 3,8 %, unterstützt durch eine Steigerung des durchschnittlichen währungsbereinigten Bestellwerts um 6,5 %

Der Umsatz in der Produktkategorie Fertiggerichte (Ready-to-Eat, RTE) stieg um ca. 56,2 %, während die Produktkategorie Kochboxen ein negatives Umsatzwachstum von ca. 6,9 % verzeichnete (beide Werte währungsbereinigt im Vergleich zu Q1 2023)

Die HelloFresh Gruppe erzielte ein positives bereinigtes EBITDA von €16,8 Millionen, 0,8 % des Umsatzerlöses (Q1 2023: €66,1 Millionen; 3,3 % des Umsatzerlöses)

Die internationale Expansion der Produktkategorie RTE außerhalb der USA schreitet fort; nach Einführung in Australien, Kanada, den Niederlanden und Belgien sind Fertiggerichte nun auch in Schweden und Dänemark verfügbar

Kontinuierlicher Ausbau der automatisierten Produktionsstätten in Deutschland und dem Vereinigten Königreich sowie einer RTE-Produktionsstätte in den USA

Berlin, 25. April 2024 – Die HelloFresh SE („HelloFresh”) veröffentlichte heute ihre Geschäfts- ergebnisse für das erste Quartal 2024. Die HelloFresh Gruppe erzielte mit ca. €2,07 Milliarden den höchsten je erzielten Quartalsumsatz, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund 3,8 % entspricht (Q1 2023: €2,01 Milliarden). Das Unternehmen profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach seinem Angebot in der Produktkategorie Fertiggerichte, die im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von €496 Millionen (Q1 2023: €322 Millionen) erzielte, was einem währungsbereinigtem Umsatzwachstum von 56 % entspricht. Die Produktkategorie Kochboxen erzielte einen Umsatz von €1.559 Millionen (Q1 2023: €1.687 Millionen), was einem währungsbereinigtem negativen Umsatzwachstum von ca. (6,9 %) entspricht.

Das positive währungsbereinigte Umsatzwachstum der HelloFresh Gruppe von ca. 3,8 % ist zurückzuführen auf einen leichten Rückgang des Bestellvolumens von ca. (2,6 %) und einer gesunden Steigerung des durchschnittlichen Bestellwerts (Average Order Value, AOV) in beiden Segmenten (Nordamerika und International), um währungsbereinigt ca. 6,5 %.

Der Deckungsbeitrag (in % der Umsatzerlöse) der Gruppe erreichte 25,2 % in Q1 2024 im Vergleich zu 26,3 % im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang war hauptsächlich bedingt durch vorübergehend höhere RTE-Produktionskosten während einer rasanten Ausbauphase dieser Produktkategorie. Teilweise ausgeglichen wurde dies durch eine Erweiterung des Deckungsbeitrags im Segment International um ca. 1,0 pp im Jahresvergleich, trotz der Anlaufkosten für die automatisierten Produktionsstätten in Deutschland und Großbritannien.

Das bereinigte EBITDA der HelloFresh Gruppe belief sich auf positive €16,8 Millionen, einer Marge von 0,8 % (Q1 2023: €66,1 Millionen; 3,3 % des Umsatzerlöses). HelloFresh verzeichnet typischerweise hohe Marketingkosten im ersten Quartal, aufgrund eines sequenziell starken Anstiegs bei Neukundinnen und -kunden, was sich entsprechend auf das bereinigte EBITDA in diesem Quartal auswirkt. Dieser saisonale Effekt war, wie zuvor angekündigt, durch die rasante Skalierung der RTE-Produktkategorie noch stärker ausgeprägt.

Die HelloFresh Gruppe bestätigt die Prognose für das Fiskaljahr 2024: Das Unternehmen plant mit 2 % bis 8 % währungsbereinigtem Umsatzwachstum und €350 bis €400 Millionen bereinigtem EBITDA.

"Für das erste Quartal 2024 vermelden wir unseren höchsten je erzielten Quartalsumsatz und ein signifikantes Wachstum des durchschnittlichen Bestellwerts im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unsere fortlaufenden Investitionen in das Kundenangebot, wie z.B. der Einführung von Anpassungsoptionen im Menü und verschiedenen Produktanreizen, zeigen vielversprechende Ergebnisse. Dies zeigt sich an kontinuierlich steigenden Customer Lifetime Values und sehr vorhersehbaren Bestellmustern unserer Kundenbasis”, sagte Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh.

"Nachdem wir unseren Umsatz mit Kochboxen von 2019 bis 2022 verdreifacht haben, sahen wir zuletzt einen vorübergehenden, leichten Rückgang in dieser Produktkategorie. Unser strategisches Ziel, die Umsatzquellen zu diversifizieren, zahlt sich jedoch aus. Die Produktkategorie für Fertiggerichte skaliert mit hoher Geschwindigkeit und unsere Marke Factor ist eine der am schnellsten wachsenden Konsumgütermarken in Nordamerika. Der Rückgang des Umsatzes mit Kochboxen wird dadurch mehr als ausgeglichen. Die Umsätze aus Fertiggerichten machen bereits ein Viertel des Konzernumsatzes aus und wir erwarten, dass dieser Anteil in Zukunft weiter steigen wird. Nach den Erfolgen, die wir mit RTE bereits in den USA, Australien und Kanada verzeichnet haben, kündigen wir heute im Rahmen unserer RTE-Strategie den Markteintritt in weitere europäische Märkte an", fuhr er fort.

Expansion von Factor nach Schweden und Dänemark

Seit heute ist die RTE-Marke Factor offiziell auch in Schweden und Dänemark verfügbar und stärkt damit HelloFresh’s Position als eine global führende digital-first FMCG-Gruppe. Mit diesem Schritt setzt sich die Internationalisierung des RTE Direct-to-Consumer (D2C)-Angebots der HelloFresh Gruppe außerhalb der USA fort, nachdem RTE bereits in Australien, Kanada, den Niederlanden und Belgien eingeführt wurde.

In den USA hat sich die Marke Factor bereits als RTE-Marktführer etabliert. Dieser Erfolg lässt sich zurückführen auf die starken Tech- und Data-Fähigkeiten der HelloFresh Gruppe, ihre D2C-Wachstums- strategie und ihre Expertise für komplexe Lieferketten und Infrastruktur auf einer globalen Skala.

Kennzahlen

Konzern

Q1 2024 Q1 2023 Y-o-Y Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 31,98 32,82 (2,6 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 272,9 278,5 (2,0 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 64,6 61,2 5,5 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 65,2 61,2 6,5 %

Nordamerika

Q1 2024 Q1 2023 Y-o-Y Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 18,46 18,92 (2,4 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 150,4 152,6 (1,4 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 74,8 70,6 5,9 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 75,6 70,6 7,1 %

International

Q1 2024 Q1 2023 Y-o-Y Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 13,51 13,90 (2,8 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 122,5 125,9 (2,7 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 50,6 48,4 4,5 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 50,9 48,4 5,1 %

Ertragslage

Konzern

Q1 2024 Q1 2023 Y-o-Y Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 2.073,5 2.016,1 2,9 % Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 2.092,7 2.016,1 3,8 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 521,7 530,9 (1,7 %) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 25,2 % 26,3 % (1,2 pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 16,8 66,1 (74,6 %) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 0,8 % 3,3 % (2,5 pp)

Nordamerika 2

Q1 2024 Q1 2023 Y-o-Y Umsatzerlöse ² (in EUR Mio.) 1.380,1 1.335,4 3,3 % Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.396,2 1.335,4 4,6 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 368,7 385,2 (4,3 %) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 26,5 % 28,7 % (2,1 pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 26,4 76,0 (65,3 %) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 1,9 % 5,7 % (3,8 pp)

International

Q1 2024 Q1 2023 Y-o-Y Umsatzerlöse ² (in EUR Mio.) 693,4 680,7 1,9 % Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 696,5 680,7 2,3 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 1693, 158,8 6,9 % Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 241, % 23,1 % 1.0 pp AEBITDA (in EUR Mio.) 28,9 28,0 3,4 % AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 4,1 % 4,1 % 0,0 pp

1 Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung.

2 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden.

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. In Q1 2024 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als 272 Millionen Mahlzeiten aus. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona.

Pressekontakt Martin Becker

Senior Manager Corporate Communications

HelloFresh Group

mbec@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com +49 (0) 176 15681127

25.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

