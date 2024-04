GNW-Adhoc: Elavon und FreedomPay planen Transformation des Zahlungsverkehrs im europäischen Gastgewerbe und Einzelhandel

^LONDON, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elavon, ein führender globaler Zahlungsanbieter, gibt heute seine erweiterte Zusammenarbeit mit FreedomPay (https://corporate.freedompay.com/) in Europa bekannt, einem weltweit führenden

Anbieter von Next Level Commerce(TM)-Technologien. Die Partnerschaft zielt darauf

ab, hochmoderne integrierte Handelslösungen und Omni-Channel-Zahlungstechnologie für große Unternehmen im Einzelhandel und im Gastgewerbe bereitzustellen. Die Vereinbarung verbindet die Akquisetechnologie von Elavon mit den Handelstechnologien von FreedomPay, von denen mit Elavon zusammenarbeitende Händler in ganz Europa profitieren. So bietet sie Unternehmen mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bei der Bezahlung, Datensicherheit und eine nahtlos integrierte Zahlungstechnologie für physische und E-Commerce-Kanäle. ?Elavon und FreedomPay blicken in Europa auf eine beneidenswerte Erfolgsbilanz zurück, wenn es darum geht, Händlern im Gastgewerbe und im Einzelhandel dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu erfüllen", so Hemlata Narasimhan, President von Elavon in Europa. ?Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit FreedomPay zu erweitern, um weiterhin das erstklassige Zahlungserlebnis bieten zu können, für das wir mittlerweile bekannt sind." Elavon ist seit langem führend im Bereich des Zahlungsverkehrs im Gastgewerbe und im Einzelhandel. Durch die Integration in die FreedomPay Commerce Platform werden Sicherheit, Identität, Zahlungen, Kundentreue und Werbung mit proprietären datengesteuerten Lösungen zusammengeführt. ?Gemeinsam gestalten Elavon und FreedomPay die globale Zahlungslandschaft neu und bieten Unternehmen und ihren Kunden mehr Funktionalität und Innovation", so Chris Kronenthal, President von FreedomPay. ?Händler können jetzt ein nahtloses und konsistentes Zahlungserlebnis erwarten, das durch Next-Level-Daten, Loyalität und Sicherheit unterstützt wird." Über Elavon (elavon.co.uk (https://www.elavon.co.uk/)) Elavon ist ein weltweit führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr mit über 4.300 Mitarbeitenden und Niederlassungen in 10 Ländern.?Elavon, eine Tochtergesellschaft der U.S. Bancorp (NYSE:USB), stellt Unternehmen die Technologie zur Verfügung, die sie benötigen, um Zahlungen von Kunden entgegennehmen zu können, egal ob diese in Geschäften, zu Hause oder unterwegs einkaufen. Die Plattform des Unternehmens zeichnet sich durch ihre länderübergreifende Einheitlichkeit aus, was es für Unternehmen einfacher macht, ihr Zahlungssystem schnell und sicher in Betrieb zu nehmen. Elavon Financial Services DAC. Eingetragen in Irland beim Companies Registration Office. Die Haftung des Mitglieds ist beschränkt. Die Niederlassung im Vereinigten Königreich ist eingetragen in England und Wales unter der Nummer BR022122. Elavon Financial Services DAC, firmierend als Elavon Merchant Services, ist ein von der irischen Zentralbank zugelassenes und reguliertes Kreditinstitut. Zugelassen von der Prudential Regulation Authority. Unterliegt der Regulierung durch die Financial Conduct Authority und einer beschränkten Regulierung durch die Prudential Regulation Authority. Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung durch die Prudential Regulation Authority sind auf Anfrage bei uns erhältlich. Über FreedomPay (www.freedompay.com (http://www.freedompay.com/)) Die Next Level Commerce(TM)-Plattform von FreedomPay verwandelt überholte Zahlungssysteme und -prozesse in moderne Lösungen und ermöglicht es Händlern, die Macht des Bezahlens zu entfesseln. Als erste Wahl für viele der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung, Systemgastronomie, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay speziell entwickelt, um in der hochkomplexen Umgebung des globalen Handels felsenfeste Leistungen zu erbringen. Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste Unternehmen, das vom PCI Security Standards Council die begehrte Validierung des Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV) Standards in Nordamerika erhielt. Die robusten Lösungen von FreedomPay in den Bereichen Zahlungen, Sicherheit, Identität und Datenanalyse sind in Geschäften, online und mobil verfügbar und werden durch eine schnelle API-Einführung unterstützt. Die preisgekrönte FreedomPay Commerce-Plattform arbeitet auf einem einzigen, einheitlichen Technologie-Stack über mehrere Kontinente hinweg und ermöglicht es Unternehmen, ein innovatives Next Level-Erlebnis auf globaler Ebene zu bieten. Kontaktinformationen: Hayley Myles Hill & Knowlton für FreedomPay Hayley.Myles@hillandknowlton.com °