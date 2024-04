GOLD Aktuell: Prognose vom 25.04.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Gold ist in einer Range gefangen - In welche Richtung bricht der Goldpreis aus?

Wie in unserer gestrigen Analyse richtig erwartet, ist der Goldpreis in der Preisspanne zwischen 2030 und 2015 geblieben und für Range-Trader waren Long- und Short-Trades möglich. Über mögliche Gold-Trades haben wir auch in "Guten Morgen Börse" mit Altan Cantürk gesprochen- https://www.youtube.com/watch?v=ykAYeX4nju4 - Wir treffen uns jeden Morgen um 8 Uhr und bereiten den Tag vor. Ich freue mich auch über deinen Besuch, entweder live oder gerne auch die Aufzeichnung.

Was macht Gold als nächstes?

Quelle: XTB Equity Research & xStation 5

Die weniger hawkischen Geldströme halfen Gold, sich von dem steilen Rückgang am Montag zu erholen; jedoch scheint ein erneuter Anstieg unwahrscheinlich, es sei denn, es gibt einen bedeutenden Katalysator, da der Goldmarkt in letzter Zeit ziemlich überkauft war und im Bereich von 2.300 $/Unze eine Konsolidierung stattfinden sollte, wenn nicht sogar eine ausgeprägtere Gewinnmitnahme-Rückkehr in Richtung 2.160-2.190, wo der Markt Anfang März pausierte.





