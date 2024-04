STUTTGART (dpa-AFX) - Nach einem langen Tarifkonflikt müssen sich Fahrgäste in Teilen des Nahverkehrs im Südwesten vorerst nicht mehr auf Streiks einstellen. Im Tarifkonflikt bei sieben kommunalen Verkehrsbetrieben habe es eine Einigung gegeben, teilten die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) am Donnerstagmorgen unabhängig voneinander in Stuttgart mit./jwe/DP/jha