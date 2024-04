DAX® - Das Casino-Problem

Wer schon mal im Casino war, kennt die Verlockung … nach drei Mal „rot“ beim Roulette muss doch beim nächsten Mal „schwarz“ kommen. Die Statistiker wissen, dass es sich hierbei natürlich um einen Trugschluss handelt, denn beide Ereignisse sind unabhängig voneinander. Doch gilt das auch am Aktienmarkt? Konkret führt das zu der Fragestellung, was beim DAX® nach einer Serie von drei Verlustwochen in Folge passiert? Kommt es nach drei Wochen mit Kursverlusten in der vierten Woche zu einer Gegenbewegung – sprich zu einer grünen Wochenkerze? Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellungen ziehen wir die DAX®-Daten von 1988 bis August 2023 heran. Starten wir mit einer guten Nachricht: Eine Durststrecke von drei negativen Handelswochen in Serie kommt bei den deutschen Standardwerten eher selten vor. In der Aufwärtsbewegung seit Herbst wirkte ein solcher Negativlauf sogar wie ein Relikt aus längst vergessenen Baissetagen, ehe es nach Ostern tatsächlich wieder einmal dazu kam. Statistisch gab es ein solche „Kraut und Rüben“-Phase 170 Mal. Bei insgesamt 1.860 Handelswochen seit 1988 entspricht das weniger als 10 % der gesamten Zeit. Lesen Sie die Fortsetzung auf www.hsbc-zertifikate.de

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.