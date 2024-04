DAX® - Warum drei Verlustwochen eine gute Nachricht sind

Warum drei Verlustwochen eine gute Nachricht sind

Dies ist die Fortsetzung einer weiteren Analyse. Lesen Sie den ersten Teil unter www.hsbc-zertifikate.de Drei Verlustwochen sind beim DAX® also ein eher seltenes Phänomen, aber ist es auch eine gute Nachricht? Sprich: Ergeben sich in der Folgewoche tatsächlich Erholungschancen? Starten wir mit der Wahrscheinlichkeit für steigende DAX®-Notierungen. Über alle Wochen seit 1988 steigt das Aktienbarometer in knapp 55 % aller Fälle. Wenn es im Vorfeld zu drei negativen Handelswochen kam, steigt die Wahrscheinlichkeit auf gut 55 %. Besser, aber eben nur marginal besser! Doch das ist nur eine Seite der Medaille, die andere betrifft die Wertentwicklung der Folgewoche. Während der DAX® im historischen Mittel pro Woche um 0,19 % zulegen kann, steigt die Performance nach einer Durststrecke von drei Verlustwochen auf 0,49 %. Mit anderen Worten: Nach einer solchen Negativserie steigt die Renditeerwartung um den Faktor 2,5. Anlegerinnen und Anleger, welche geduldig auf eine Folge von drei negativen Handelswochen warten können, werden also mit einer überdurchschnittlichen Performance belohnt. Dieser „Rückkehr zum Mittelwert“-Effekt lässt sich auch für die amerikanischen Aktienmärkte identifizieren. Damit haben Investorinnen und Investoren hoffentlich endgültig den Schrecken vor drei roten Wochenkerzen in Folge verloren.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

