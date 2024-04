EQS-News: Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Konzernabschluss 2023: Deutlich positives Ergebnis trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten

EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Konzernabschluss 2023: Deutlich positives Ergebnis trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten



26.04.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Konzernabschluss 2023: Deutlich positives Ergebnis trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten

Bereinigtes operatives EBITDA mit 55,2 Mio. Euro im Plan, EBITDA-Marge: 15,7 %

Umsatz sinkt infolge des herausfordernden Marktumfeldes preisbedingt um 10,2 % auf 354,5 Mio. Euro (Vj. 394,9 Mio. Euro)

Prognose 2024: Stabile EBITDA-Entwicklung bei leicht rückläufigem Umsatz

München, 26. April 2024 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Trotz schwieriger Marktbedingungen ist es der Gesellschaft im Wesentlichen gelungen, die eigene Planung zu erreichen. Der Umsatz der Homann Holzwerkstoffe Gruppe belief sich auf 354,5 Mio. Euro, was im Vergleich zu den Rekorderlösen des Jahres 2022 einen Rückgang um 40,4 Mio. Euro bedeutete. Die Absatzmenge hingegen hat sich sehr robust entwickelt und liegt nur geringfügig unter der Menge des Vorjahres. Wie bereits im Halbjahresbericht 2023 prognostiziert, ist dieser Rückgang vor allem auf das herausfordernde Marktumfeld, den anhaltenden Nachfragerückgang nach MDF-/HDF-Platten und den damit verbundenen Preisdruck zurückzuführen.

Das um Sondereffekte aus Währungsschwankungen bereinigte operative EBITDA war mit 55,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (75,0 Mio. Euro) zwar rückläufig, lag jedoch innerhalb der Erwartungen des Managements. Die EBITDA-Marge kam auf 15,7 % nach 18,3 % im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis belief sich auf 23,7 Mio. Euro (Vj. 44,6 Mio. Euro).

Das Eigenkapital hat sich insbesondere aufgrund des deutlich positiven Konzernjahresergebnisses im Berichtszeitraum auf 179,7 Mio. Euro weiter erhöht (31. Dezember 2022: 150,0 Mio. Euro). Daher stieg die Eigenkapitalquote – trotz einer deutlich erhöhten Bilanzsumme – auf 31,1 %, gegenüber 30,4 % zum Ende des Geschäftsjahres 2022.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: „Mit unserer Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 sind wir insgesamt zufrieden. Trotz sinkender Marktpreise und damit rückläufiger Erlöse sowie der Verzögerung des Produktionsstarts in Litauen konnten wir unsere Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr erreichen und erfolgreich in das neue Jahr starten. Wir sind entschlossen, im Verlauf des Jahres die erforderlichen Genehmigungen für den Betrieb in Litauen zu erhalten, um das Werk als wichtigen Bestandteil unserer langfristigen Expansionsstrategie zu etablieren.“

Für die Entwicklung im Gesamtjahr 2024 bleibt die Geschäftsführung verhalten optimistisch und rechnet mit einer stabilen Entwicklung des EBITDA. Beim Umsatz wird davon ausgegangen, dass das Vorjahresniveau nicht ganz erreicht wird, was sowohl auf den verzögerten Produktionsstart in Litauen als auch auf das anhaltend niedrige Preisniveau für MDF-/HDF-Platten zurückzuführen ist.

Der Geschäftsbericht 2023 steht unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/ zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Svenja Schneider

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org

26.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH Gustav-Freytag-Straße 12 81925 München Deutschland Telefon: 089 99 88 69-0 Fax: 089 99 88 69-21 E-Mail: ma@homanit.org ISIN: DE000A3H2V19 WKN: A3H2V1 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1890101

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1890101 26.04.2024 CET/CEST