BITCOIN am Wochende: WARTEN auf die FED! 🔴 Die aktuelle Analyse

Bitcoin kurzfristig technisch neutral zwischen $60.000 und $67.000, Warten auf die FED

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading đź”´ Bitcoin Handelsideen đź”´ Bitcoin Prognose & Ausblick

Das ĂĽbergeordnete Bild fĂĽr Bitcoin

Das Bitcoin Halving ist nun seit gut einer Woche durch und in der Tat hat sich das technische Bild für die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung, Bitcoin, zu unserer Betrachtung vergangene Woche Samstag unwesentlich verändert.

Kam es initial zu einem Halten der psychologisch, aber auch technisch wichtigen $60.000 Marke, so konnte auf der Kehrseite, der von uns im Long-Setup thematisierte Widerstand im Bereich um $67.000 nicht erobert werden und der Follow Through in Richtung der $70.000 Marke blieb aus.

Infolgedessen konsolidiert Bitcoin nun kurzfristig in einer Range zwischen $60.000 nach unten und $67.000 nach oben und wartet auf frische Impulse – die eventuell frühestens kommende Woche Mittwoch mit der FED Leitzinsentscheidung am Abend zu erwarten sind.

In der Tat wird es hier dann weniger um den Leitzins selbst gehen, viel mehr werden die Marktteilnehmer der Rhetorik des FED Chairman Powell lauschen und ob diese in jene Richtung geht, die der Terminmarkt infolge robuster Zahlen vom US-Arbeitsmarkt und einer ĂĽber der Erwartung liegender US Inflation bereits eingeschlagen hat: dass es bis Dezember im Jahr 2024 seitens der FED nur zwei 25 Basispunkt-Zinssenkungen geben wird.

Vollständigen Artikel weiterlesen





- Handeln Sie verantwortungsvoll -



Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.