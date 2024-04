Coca-Cola Aktie 🔴 Was von den Ergebnissen für das 1. Quartal 24 zu erwarten ist

Morgen vor US Börseneröffnung wird die Coca-Cola Company (KO.US) ihre Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 vorlegen. Bankanalysten gehen davon aus, dass sich die nachlassende Inflationsdynamik auf den globalen Märkten in niedrigeren Verkaufsergebnissen für die Produkte des Unternehmens niederschlagen wird. Darüber hinaus wurden in den letzten vier Wochen die Prognosen für das Absatzvolumen nach unten korrigiert (nachdem diese Kennzahl bei PepsiCo, dem Unternehmen, das in der letzten Woche die Ergebnisse vorgelegt hat, zurückgegangen war).

Zu beachten sind auch die ...