EQS-News: SYNLAB Italien hat Betrieb nach Cyberangriff wieder aufgenommen

SYNLAB Italien hat Betrieb nach Cyberangriff wieder aufgenommen

SYNLAB Italien hat den Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen und wird sukzessiv alle Dienstleistungen für Patienten und Kunden wieder zur Verfügung stellen.

Aufgrund eines Cyberangriffs hatte SYNLAB den Betrieb in Italien als Vorsichtsmaßnahme weitestgehend ausgesetzt.

SYNLAB Konzern bestätigt, dass es keine Auswirkungen auf den Betrieb in anderen Ländern gibt.

SYNLAB AG („SYNLAB”, FWB: SYAB) gibt bekannt, dass SYNLAB Italien damit begonnen hat, den Geschäftsbetrieb schrittweise wieder aufzunehmen. Die Mehrzahl der Labore und Blutentnahmestellen (BCP) in Italien werden ihre Dienstleistungen für Patienten und Kunden wieder wie gewohnt erbringen. Nach einem kürzlich erfolgten Cyberangriff hatte die Organisation sofort Vorsichtsmaßnahmen getroffen und den Betrieb eingestellt.

Keine Aktivitäten außerhalb Italiens waren von der Cyber-Attacke betroffen. SYNLAB Italien hat eine Task Force mit internen und externen Experten eingerichtet und arbeitet weiterhin eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um den Vorfall gründlich zu untersuchen.

SYNLAB verpflichtet sich weiterhin, die höchsten Standards für Sicherheit und Integrität einzuhalten. SYNLAB dankt seinen Patienten, Partnern und Kunden für ihre Geduld und ihr Verständnis während dieses Vorfalls.

Weitere Informationen:

Media contact:

Diana Tabor, FTI Consulting

media-contact@synlab.com +49 (0) 151 466 938 56 Investorenkontakt:

Etienne Ziller, SYNLAB

ir@synlab.com +49 (0) 151 6701 3130

Über SYNLAB

Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Der Konzern bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

SYNLAB ist in über 30 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 27.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Expertinnen und Experten, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB führte im Jahr 2023 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 2,64 Mrd. €.

Börsenkürzel: SYAB; ISIN: DE000A2TSL71

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com

